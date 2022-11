Fényes Lóránd fotója Balatonalmádiban, otthoni csillagdájában készült október 19-én. A közel ötméteres fókuszú csillagászati távcső végén kifejezetten a bolygók és a Hold megörökítésére készített csillagászati kamera öt percen át videófolyamként 15 ezer felvételt készített a bolygóról, amiből a legjobb 1500 képkockát felhasználva készült el ez a rendkívül részletes fénykép. A Jupiter megörökítésénél csak az izgalmasabb, amikor egy holdja – elhaladva előtte – árnyékot vet a bolygóra. Ezen a fotón éppen ez történik. Az egyik Galilei-hold, jelen esetben az Io árnyéka vetül a bolygó felhőzetére. Tulajdonképpen napfogyatkozás jelensége következett be a Jupiteren. A képet speciális szoftverrel kellett feldolgozni, mert ennyi idő alatt az Io is mozgott, és a bolygó elfordulása is érzékelhető volt. Ezeket a mozgásokat a szoftver kompenzálta – írja a National Geographic.

A fotó készítésének ideje: 2022.10.19. 00:27 – 00:30. Műszerek: 200/1600 mm-es lencsés távcső, Fornax 150 mechanika, Explore Scientific 4K Astrocamera, 3x Explore Scientific fókusznyújtó, ZWO ADC, Astronomik L2 IR/UV-Block szűrő. Képfeldolgozás: AutoStakkert!, RegiStax, WinJUPOS, PS.

