Papp Imre várkapitány azt mondta, a munka végül Böjte Éva, a szintén a családi vállalkozás által működtetett szálloda igazgatója folyamatos – ahogy fogalmazott – unszolására kezdődött meg, így a napokban elültettek ötven hársfát, melyből 28 nagylevelű, 22 európai, valamennyi tizenkét éves. Tudomásuk szerint ezekből a fákból nagyon sok van Európában, a különböző országok városaiban, s akár ezer évig is élhetnek. Ezért választották ezeket a növényeket, mert úgy gondolták, hogy ötszáz, ezer év múlva is díszlenek Sümegen, a körforgalomtól indulva a 84-es főút mentén, majd a karám mellett egészen a várcsárdáig, ahol a 28 fa került földbe. A 84-es úttól a várfeljáróig pedig 22 európai hársfát ültettek el.

Együtt a nagy csapat. Papp Imre várkapitány családjával és a dolgozókkal együtt ötven gyönyörű hársfát ültetett a 84-es főútnál, illetve a szálloda körül

Forrás: Papp család

Valamennyi fa elültetésénél talajt is cseréltek, ezen már hetek óta dolgoztak. Az itteni ugyanis murvás, sziklás, köves talaj, amely nem kedvez ezeknek a növényeknek, és voltak olyan területek, ahol munkagépekkel, légkalapácsokkal alakították ki a helyüket. Minden fa egy méter átmérőjű földlabdával érkezett, így a fákat darus kocsival emelték a kiásott gödrökbe. Körülbelül 15-20 köbméternyi földet cseréltek ki egyetlen fánál. Rengeteg volt a talajmunka, a tereprendezés, a gereblyézés.

A növények csepegtető öntözést is kapnak: egy szelepet kinyitnak a közeli szállodában, ezzel csepegtetve folyik a fa gyökeréhez a víz. Óránként száz liter kerülhet ki a növényekhez, így a legnagyobb nyári szárazságban sem mennek tönkre. Papp Imre megjegyezte, van egy termál- és egy hideg vizes kútjuk, és előbbiről, illetve a hőszivattyúról lekerülő vízből tavat alakítanak ki, melynek közepén szökőkút lesz, ezt a körforgalom szomszédságában hozzák létre. A felesleges víz pedig megy a fák gyökeréhez.

– Már most is nagyon jó érzés a fák alatt sétálni, mert a nagylevelű hársfa még mindig gyönyörű zöld lombbal rendelkezik, a másik fajta már elhullajtotta a leveleit – utalt a fák adta hangulatra Papp Imre. Hozzátette, az egész vállalkozásra, mely a sümegi vár helyreállítását, illetve felújítását, valamint a történelmi falak körül lévő birtok létrehozását érinti, a fák elültetésével helyezték fel a koronát.

Forrás: Papp család

Kiemelte, a gyönyörű növények elültetése összefogással, igazi csapatmunkával történt, ugyanis az ültetésben a vállalkozásból mindenki részt vett, mások mellett a családtagok, benne a várkapitány nyolc unokája, a pincérek, a szakácsok, a séfek, az értékesítők, a lovászok. Reggelente, a munka kezdetén százan jöttek össze, és az ültetést a várkapitány Böjte Évával együtt szervezte, irányította, miközben ők maguk is végig ültettek, dolgoztak.

Papp Imre beszélt arról is, hogy a polgármesterrel, az alpolgármesterrel és Böjte Évával évek óta dolgoznak egy városfejlesztési terven is, mely a várparkolótól az alsó templomig és a belvárosi pénzintézettől az Ady iskoláig, illetve az óvodáig újítja meg a várost. A terv érinti a közlekedési társasággal szemben lévő területet is, ahol a szükséges infrastruktúra kialakítása után családi házak épülhetnek. Reményeik szerint mindez még idén zöld utat kaphat, és akkor jövőre megkezdődnek a beruházások.