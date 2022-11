A kiállítás megnyitóján a Balatonalmádiban élő festőművész köszöntője után Balogi Szilvia és Tatorján József, az említett iskola alapítói és vezetői egy gyönyörű táncot adtak elő, Vörös Eszter pedig bandoneonon játszott. Ez a hangszer a tangóharmonikához hasonlít, mely az argentin tangóestek autentikus kísérő hangszere, és elsősorban Argentínában és Uruguayban népszerű. A kiállítás különleges megnyitóján próbálták bevonni a nézőket is a táncba, akiket kissé elrettentett a fellépő táncosok parádés előadása, így nem vált össztánccá az összejövetel, melyet így is kitűnő hangulat kísért.

Az esten egyebek mellett kiderült, Tarczy István régóta fest, és nyolc éve tangózik is. A műtermében találkozik a tangós közösség, akik tavaly egy közös kép megfestésében is részt vettek. Ezt a hagyományt hozták el Balatonalmádiba Tarczy István kiállításmegnyitójára, hiszen a résztvevők egy közös képet festettek a délután folyamán, miközben az alkalomhoz illő argentin borokat is kortyolhattak. A művész egy korábbi megnyitón így vélekedett: A táncban a zene, míg a festésben a megfesteni kívánt kép szívbéli egysége a szervezőerő, hogy adott pillanatban milyen véletlen lépéseket tesznek a táncosok, míg a festészetben a színek keverése közben születik meg egy önálló képi világ.

A különleges kiállítás 2023. január 15-ig tekinthető meg a balatonalmádi intézmény nyitvatartási idejében: szerdán, csütörtökön és pénteken 9–19 óra között.