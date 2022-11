A Balatonhoz, annak környékéhez ezer szállal kötődő – szülei jelenleg Balatonalmádiban élnek – Horváth Tibor csaknem 15 éve foglalkozik természetfotózással. Amatőrként, autodidakta módon tanulta ki annak fogásait, de mára szakképzett fotográfusnak mondhatja magát. Leginkább a madarakat szereti lencsevégre kapni. Már a kezdetekben is jelentős sikereket ért el, a National Geographic többször választotta fotóját a nap képének. Számos hazai kiállításon jelenik meg alkotásaival, a hazai pályázatokon rendszerint eredményesen szerepel madárfotóival. Több képe megjelent a Varázslatos Magyarország évente megjelenő kiadványában, valamint a Magyarország 365 fotópályázat évkönyvében is, amely a legjobb alkotásokat tartalmazza.

A Birdo idei díjátadóján a fődíj, az Év madárfotósa cím mellett egy-egy kategóriában három dobogós helyezést, valamint a Természetfotó Magazin különdíját is átvehette.

Nyitott műhely kategória második hely: Amikor az ének láthatóvá válik

A díjátadó után Horváth Tibor lapunknak elmondta, most úgy érzi, megtérül az a hatalmas munka, erőfeszítés, amelyet egy-egy fotó elkészítése megkíván. Kezdve a hajnali keléstől a gyakran mínuszokban vagy nagy forróságban a pusztában eltöltött órákig. Képei nem mesterségesen megkomponált alkotások, hanem a megfelelő pillanatra való hosszú várakozás eredményei. Türelemjáték ez – teszi hozzá. Jó érzéssel tölti el, hogy ma már a szakma is értékeli, elismeri a munkáját.

Madarak alkonyi fényben kategória harmadik hely: Buborékok

Megtudtuk azt is, hogy a fotózás mellett a madárvédelemben is jelentős szerepet vállal társaival. A Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében lévő Apaj-pusztán egész télen etetik a ragadozó madarakat. Mára több mint 300 madárodút helyeztek ki: kerecsensólyomnak, vércsének, kuviknak, szalakótának, búbos bankának. Élőhelykezelést is végeztek gyurgyalagoknak, parti fecskéknek. Mára telt ház van az összes felújított partfalban.

Horváth Tibor a díjátadó után Fotó: birdo/Tapolcai Martin

A Birdo – az év madárfotósa pályázaton az amatőr és profi fotósok szemével mutatják be a madarak világát. A szervezők a képek által inspirációt szeretnének adni arra, hogy védjük a bennünket körülvevő világot, a természetet. Idén 10 témakategóriában nevezhettek a fotósok. Július végéig 344 pályázó csaknem háromezer alkotása érkezett be, melyekből két fordulón át válogatták ki a magasra értékelt, illetve a díjazott képeket.