Az MTÜ közölte, először értékelte a Michelin Guide étteremkalauz a teljes magyar vendéglátóhely-kínálatot, így egy budapesti mellett egy tatai étteremnek is sikerült két Michelin-csillagot nyernie, egy csillagot pedig a fővárosi vendéglátóhely mellett egy esztergomi étterem kapott. Emellett a vendéglátóhelyek országszerte hat BIB Gourmant díjat és 47 Tányér ajánlást „söpörtek be”. A fenntarthatóság terén elért eredményeket elismerő Zöld csillagot, amit magyar étterem még soha nem nyert el, négy vendéglátóhely is megkapta. (BIB Gourmand díjjal a mérsékeltebb ár mellett is magas minőségű ételt kínáló vendéglátóhelyeket, főként bisztrókat, családias vendéglőket tünteti ki a Michelin Guide, az étteremkalauzba bekerülő ajánlott éttermek pedig Tányér ajánlást kapnak.)

A világhírű étteremkalauz magyarországi minősítése során először kaptak vidéki éttermek Michelin-csillagot. Hazánkban kettő két Michelin-csillagos és hét egycsillagos étterem van, amivel Közép-Európa egyik meghatározó gasztronómiai központjává vált, megelőzve Csehországot, Lengyelországot és Horvátországot. – Óriási siker a hazai gasztronómiának, hogy a vidék minőségi éttermei is felkerülnek a világ gasztrotérképére. A rangos elismerés a csúcskategóriás konyhaművészet, a minőségi magyar konyha és vendéglátás, a hazai gasztronómia tartós fejlődésének bizonyítéka. Jelentősége a hazai és nemzetközi turizmusban hosszú távon is megmutatkozik, mondta Jakab Zsófia, az MTÜ marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese.

Gwendall Poullenec, a Michelin Guide nemzetközi igazgatója a díjátadón online beszédében kiemelte: „Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk az első Michelin Guide Hungary kiadványt, amely jelzi, a tehetség az ország minden részén megtalálható. Felügyelőinket lenyűgözte ez a kulináris célpont, és Budapest mellett a további 34 magyar városban és faluban bemutatott 62 étterem bőven ad okot az ünneplésre.” Kettő Michelin-csillagot kapott a tatai Platán Gourmet és a budapesti Stand. Egy Michelin-csillagot kapott a 42 Esztergom, Budapesten a Rumour, a Babel, a Borkonyha Winekitchen, a Costes, az Essência és a Salt.

BIB Gourmand elismerést kapott Veszprém megyéből a balatonszőlősi Casa Christa, Balatonfüreden a Mór24 és a Sparhelt. Tányér ajánlást kapott megyénkből a 84 Bisztró (Kapolcs), a Füge (Tihany), a Kővirág (Köveskál), a Kreinbacher Birtok (Somlóvásárhely), a Neked Főztem (Zánka), a Tihanyi Vinarius, a Víg Molnár Csárda (Csopak), a Villa Kabala (Szigliget), a Zelna Borbár és Vinotéka (Balatonfüred).