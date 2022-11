A fenntarthatóság terén elért eredményeket elismerő Zöld csillagot − amelyet korábban magyar étterem még soha nem tudott elnyerni − most 4 vendéglátóhely is megkapta. Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese a díjátadón kiemelte, óriási siker a hazai gasztronómia számára, hogy a fővárosiak mellett immáron a magyar vidék minőségi éttermei is felkerülnek a világ gasztronómiai térképére.

A világszinten rangos étteremkalauz magyarországi minősítésének történelme során először kaptak vidéki éttermek Michelin-csillagot, ráadásul a tatai Platán Gourmet rögtön kettőt, míg az esztergomi 42 étterem egy Michelin-csillagot nyert. A Budapesti vendéglátóhelyek közül a tavalyi egy csillagát megduplázva hazánk másik két Michelin-csillaggal rendelkező étterme lett a Stand. Mellette megőrizte egy csillagát 6 fővárosi étterem, míg a Rumour első alkalommal nyerte el ezt az elismerést. Így hazánk összesen 2 két Michelin-csillagos és 7 egy csillagos étteremmel büszkélkedhet, amivel Közép-Európa egyik meghatározó gasztronómiai központjává vált, megelőzve Csehországot, Lengyelországot és Horvátországot.

A Michelin Guide által szervezett eseményen Jakab Zsófia, az Magyar Turisztikai Ügynökség marketing és kommunikációs vezérigazgató-helyettese köszöntőjében hangsúlyozta: „A rangos elismerés a csúcskategóriás konyhaművészet, a minőségi magyar konyha és vendéglátás, egyszóval a hazai gasztronómia tartós fejlődésének bizonyítéka és záloga is egyben. Jelentősége a hazai és nemzetközi turizmusban pedig közép, valamint hosszú távon egyaránt megmutatkozik, hiszen erősíti hazánk országimázsát, növeli nemzetközi turisztikai ismertségünket, desztinációink népszerűségét.”

A jól ismert csillagok mellett a Michelin Guide két további kategóriában is értékelte a hazai étteremkínálatot. BIB Gourmand elismerést 6 vidéki étterem nyert. Ezzel a díjjal a mérsékeltebb ár mellett is magas minőségű ételt kínáló vendéglátóhelyeket, jellemzően a kiváló bisztrókat és családias vendéglőket tünteti ki a Michelin Guide. A kalauzba bekerülő további ajánlott éttermeket pedig Tányérral jelzik a kiadványban; idén országszerte 47 étterem ért el ilyen minősítést, közülük 14 található a fővárosban. A Michelin Guide 2020-ban hozta létre a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseket elismerő Zöld csillagot, amelyet korábban még soha nem nyert el hazai vendéglátóhely. Idén azonban egyből 4 étterem – a budapesti Onyx Műhely és Salt, a hosszúhetényi Almalomb, valamint, a poroszlói Graefl Major Kétútköz − is kiérdemelte a díjat. A Michelin Guide magyarországi ajánlójában így összesen 62 vendéglátóhely szerepel, ez pedig jelentős hatással lehet hazánk turizmusára is, hiszen segítségével a látogatók országszerte megtalálhatják a magas minőséget nyújtó éttermeket.

Gwendall Poullenec, a Michelin Guide nemzetközi igazgatója a díjátadón online köszöntötte a hazai gasztrovilágot. Beszédében kiemelte: „Nagy örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk az első Michelin Guide Hungary kiadványt, amely rávilágít arra, hogy a tehetség az ország minden részén megtalálható. Felügyelőinket lenyűgözte ez a kulináris célpont, és Budapest mellett a további 34 magyar városban és faluban bemutatott 62 étterem bőven ad okot az ünneplésre. A felügyelőink egy autentikus, tradíciókkal teli kulináris tájképpel találkoztak, amelyet olyan tehetséges és kreatív szakemberek vezetnek, akik büszkék kultúrájukra, és akik a nagy múltú recepteket folyamatosan újragondolják, hogy lenyűgözzék a világ minden részéről ideérkező utazókat és gurmékat. Mind a 62 étterem csapata büszke lehet arra, hogy bekerültek a Michelin Guide válogatásába.”

Veszprém megyei eredmények:

BIB Gourmand:

Mór24, Balatonfüred

Sparhelt, Balatonfüred

Ajánlott éttermek (Tányér):

84 Bisztró, Kapolcs

füge, Tihany

Kreinbacher Birtok, Somlóvásárhely

Neked Főztem, Zánka

Tihanyi Vinarius, Tihany

Víg Molnár Csárda, Csopak

Villa Kabala, Szigliget

Zelna Borbár és Vinotéka, Balatonfüred