Az útvonalra több ponton is be lehet csatlakozni, de a kilenc ismertető tábla szerinti sorrend alapján a tanösvény a szigligeti vártól indul, és ugyanoda ér vissza. A vár alatt, a Kisfaludy utca elején lévő parkolóban lehet hagyni az autót, és a vár meglátogatása után indulhat a túra a Kisfaludy utcán az Országos Kéktúra jelzést követve. A templomot elhagyva, az Esterházy-pince előtt, a kereszteződésnél egy füves ösvényre kell kanyarodni, majd a szőlős területen haladva feltűnik az első tájékoztató tábla, innen szép rálátás nyílik a szigligeti várra.

A mintegy hét kilométer hosszú Kamon-kő Tanösvényen szép erdős szakaszokkal, a magas pontokról nyíló páratlan balatoni kilátással találkozhat a túrázó, útba esik a Rókarántói Szentháromság-kápolna és az Óvár kilátója is. Ehhez meredek lépcsősor vezet fel, ajánlott a csúszásbiztos talpú cipő használata. A szabályos kúp alakú vulkáni hegy, a Királyné szoknyája egy vár alapfalait rejti a földben és a fák, bokrok között, ám erről alig maradt fenn írásos emlék, a leletanyag is szegényes, kora, funkciója a mai napig vitatott. A vulkáni eredetű domb tetején már az 1900-as években is volt kilátó. A romokra telepített és az egykori épületet formázó mai kilátószerkezet 2013-ban készült, fapallós felső szintjéről viszonylag magasról csodálható meg a Balaton. Mivel nagyon közel van a tó, többnyire tisztán látható a túlpart, Fonyóddal, míg keleti irányban a lapos tetejű Badacsony nyúlik be a partvonalba.