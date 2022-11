A megyei természetjáró szervezetek közül Bakony Természetbarát Egyesület (Veszprém), Bánki Donát Természetjáró Egyesület (Ajka), Üveggyári Ifi Flotta (Ajka) és az Ajkai Kórház Sportegyesület tagjai 40 fővel jelentek meg.

A résztvevők a Szent László templom előtt találkoztak és közösen mentek a nem régiben átadott szakrális látogató központba, amely a Zöld Élet Háza nevet kapta. Krizsánné Papp Andrea, programszervező mutatta be a létesítményt. Az épület a szakrális tanösvény kiinduló pontja mellett a Magyarpolányi Passió központja is lett. Megnézték a passiójáték ruháit, a korábbi eladások képeit és a tanösvény térképét is. Itt található az előadáson használt feszület is. Ezen kívül tájékoztatás történt a település történetéről és község látnivalóiról. A közelben lévő katolikus templom felújítása most zajlik, amit sikerült megnézni a vasárnapi mise után. Ha készen lesz, akkor teljes pompájában látható lesz a barokk-rokokó belső berendezés. A látogatás után sokan kigyalogoltak a szakrális tanösvény végéig, a Szent-kútig. A csoport többi része megnézte az un. amerikás emlékkeresztet (1901), felsétált az 5 stációból álló (a fájdalmas rózsafűzér 5 titka) kálváriára. Egykor a Kálvária-dombon állt a Szent Mór templom, amelyen most a kápolna áll. Gyönyörű kilátás nyílik a környékre. A középkorban a bakonybéli Szent Mór bencés apátság tulajdona volt a környék és tábla őrzi az emlékét. Végig sétálva a falu főutcáján említésre került a parókia hidjának felújítása is. Jellegzetes a kereszt alakú utcaszerkezet, amelyen az É-D-i főutcát keresztezi a Köztéren a K-Ny-i osztás. Ezután a Petőfi utca műemlék házai következtek. A széles utca jellegzetessége az, hogy az őszi terménybehordásnál elfértek a szekerek. Az egyik épület tájház funkciót kapott, jellegzetes hosszúház. Ez az osztás lehetőséget adott a nagy családok együttélésére. A ház végén megtalálhatók a mezőgazdasági épületek. Az érdeklődők megnézhettek egy lakórészt a berendezési tárgyakkal együtt. Különböző foglalkozásokat tartanak itt napjainkban az iskolások, de az érdeklődő felnőttek számára is.

12 órától kerül sor a hagyományos turista találkozó eseményeire. A falu szélén található játékparkban ajándékért célba dobhattak a résztvevők és turistatotót tölthettek ki, amely a környék történelmi és népi értékeire kereste a választ. A kérdések összeállítását Csornai Edina végezte és a nyerteseknek Harkai Ferenc a VMTSZ elnöke osztott ajándékokat. A Kauker házaspár az Éltető Kapcsolatok Közössége Ajka-Magyarpolány csoportja nevében látta vendégül a találkozó résztvevőit.

Az időjárás kedvezett a gyalogtúrára. Ez alatt az idő alatt sikerült megnézni a település nevezetességeit is. Mindenkinek ajánljuk, hogy keresse fel ezt a helyet az év bármely szakában.



Mag Éva túravezető