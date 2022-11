A tobozok leszedése minden évben egyedülálló élmény a badacsonyörsi Folly Arborétumban, hiszen az itt élő fenyők egy része több mint tízméteres magasságba nyúlik, és ezeknél speciális eszközöket, alpintechnikát alkalmaznak. Így ezúttal is láthattak az érdeklődők egyszerű kézi szüretet, és az alpintechnikát is megfigyelhették. A tobozok betakarítása – mint azt a tulajdonos, Folly Réka tájékoztatójában elmondta – főként a magfogás céljából történik, amelyet szaporításra és eladásra használnak, a szép, egészben maradó tobozok pedig dekorációra is kiválóan alkalmazhatók.

Az arborétum munkatársai a szombati programon több csoportban vezették végig a látogatókat az impozáns, évről évre egyre szebb arborétumban. A séta során a résztvevők részletes felvilágosítást kaptak a toboztermők törzséhez tartozó növényekről. Több más mellett a cédrusok és a ciprusfélék közti különbségről, vagy éppen a hosszútűs fenyőkről, a tiszafákról és áltiszafákról, a borókákról, a mamutfenyőkről. Természetesen szó esett a kert, a fák történetéről, különösen a szüret által érintett atlaszcédrusokról és himalájai cédrusokról. A szüret napján az arborétum ajándék tobozokkal kedveskedett a látogatóknak, akik erdeifenyő-, feketefenyő-, himalájai selyemfenyő-, mexikói selyemfenyő- és ciprustobozok közül választhattak.

A tobozszürettel azonban nem ér véget a programok sorozata, hiszen a Folly egész évben, így télen is várja a vendégeket, a csodálatos természeti környezet mellett érdekességekkel, rendezvényekkel, újításokkal. Mint megtudtuk, rövidesen átadják a kert legújabb attrakcióját, a csodálatos fényfestést, ami várhatóan nagy sikert arat majd a vendégek körében.