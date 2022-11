A csomagolásmentes boltok formálták az emberek hozzáállását, többen belátták, nem elég a szelektív hulladékgyűjtés, eleve csökkentenünk kell szemetünk mennyiségét. Szintén érdemes visszafogni a háztartásokban a vegyszerek használatát, azokét, amiket a tisztító- és a tisztálkodási szerekkel viszünk haza, ugyanis így nemcsak a természetet, egészségünket is óvhatjuk. Léteznek természetes megoldások, azok nem kevésbé hatékonyak, ráadásul olcsóbbak.

Laczkó Boglárka környezetkutató, fenntarthatósági szakember beszélt arról az érdekességről, hogy azt szoktuk mondani, a hagyományos szerek helyett mit választhatunk, holott tulajdonképpen a ma alternatívnak tartottak a hagyományosak, a már eleink által használtak, s azok válthatók le velük, amiket az utóbbi évtizedekben a boltokban vettünk meg. Ezekről a tisztítószerekről tudni kell szerinte, hogy számos vegyszer felszívódik belőlük a bőrünkön keresztül, mert annak védőképességét megbontják, illetve belélegezzük azokat, és az így megsérülő nyálkahártya nehezen épül újra, légzőszervi megbetegedések lehetnek a következmények. Persze ezek először nem tűnnek annyira súlyos tüneteknek, mint amennyire ártalmasak. Hormonális működésünket átlagosnak tűnő tisztítószereink felboríthatják, idegrendszeri elváltozásokat válthatnak ki, és arra is gondolni kell, gyártásuk mennyi káros kibocsátással jár. A vegyszerek mindemellett otthonunkból bekerülnek természetes vizeinkbe – sorolta Boglárka.

Laczkó Boglárka Fotó: Rimányi Zita/Napló

Arra ugyancsak felhívta a figyelmet, hogy az öblítő rétegeket képez a textilen, így irritációt okozhat, a légfrissítők hajtógázos kiszerelésben veszélyes hulladékká válnak, semmiképp se alkalmazzuk azokat arcunk közelében. A súrolópor, a zsíroldó marhatja a nyálkahártyánkat – hangsúlyozta a szakértő, és rögtön alternatívákat ajánlott helyettük. Ugyanis néhány alapanyagból – olyanokból, amik akár el is fogyaszthatóak – minden olyasmi kikeverhető, amire otthon szükségünk lehet a tisztaság miatt. Leginkább mosószóda, citromsav, ecet, szódabikarbóna kell ezekhez. Illóolajokkal pedig kellemes illatot teremthetünk lakásunkban, akár hozzákeverve azokat házi tisztítószereinkhez, ha így ezeknek jellemzően nem is lesz olyan erős a „tisztaságszaguk", mint a bolti vegyszeres termékeknek. A teafaolaj például fertőtlenít, gomba-, baktérium- és vírusölő, ezért a konyhában is bevethető takarításkor.

Bútorok, cipők ápolásához ott van a méhviasz és a ricinusolaj, ezek a bőrkanapéhoz és a szempillánkra is jók. Továbbá jó tudni, hogy ugyan többen választják a húszszázalékos ecetet, mert jobban bíznak benne, ha makacsabb koszt kell eltüntetni, viszont, ha önmaga megerjed, akkor csak tízszázalékos lesz. Tehát az előbbi változat előállításához kőolajszármazékot használnak, ami a környezetvédelem szempontjából nem előnyös. Laczkó Boglárka ezért takarításhoz a tízszázalékos ecetet ajánlja, étkezési célokra, salátákhoz, egyebekhez pedig szerinte a legjobb az almaecet, az emésztés, a bélflóra, az idegrendszer állapota miatt.

Sajnos a műanyag mosogató- és a mosdószivacs hamar a szemétbe kerül, és nem újrahasznosítható. A luffatök viszont igen, mindkét célra alkalmas, sokáig használható, komposztálható. Igaz, a zirci esemény résztvevői szerint nem mindig sikerül termesztése, kényes növény. A mosogatáshoz pedig a dörzsi lehet kókuszból. Viaszos kendőt magunk készíthetünk: a méhviaszt a vékony természetes anyagú textilre sütőpapírral rávasalhatjuk. Így alufólia helyett, szendvicsek csomagolásához olyan anyagot kapunk, amit könnyű letörölni, lemosni, s akkor nem kell mindig újabb szalvéta kidobásával növelni a kukánk tartalmát.

Laczkó Boglárka még a perlátorok vízcsapra szerelését tartja fontosnak, ezek buborékokkal vegyítik a vizet, így nem folyik ki hirtelen olyan sok. Kiszámolta azt is, ha fogmosáskor folyamatosan folyatná a vizet, havonta kétezer-ötszáz forinttal többet fizetne vízdíjra. Több tippjét is megosztotta az érdeklődőkkel a Bakonyi Zöldkör keretében, amely a zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház környezetvédelmi programsorozata, megvalósításában közreműködik az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma.