A westernlövészet történelmi lövészsport, ami a XIX. század második felének vadnyugati szellemiségét idézi meg. A második világháború után a tengerentúlon jött létre, hazánkban pedig az ezredforduló környékén indult útjára. Litéren az a Csiszár Csaba alapította meg a hagyományos egyesületet, aki sokáig koronglövő volt, a szakágban országos bajnoki címet is szerzett, és a válogatott tagjaként nemzetközi viadalokon is szerepelt. – A tagjaink vonzódnak a vadnyugathoz, fiatalon westernfilmeken „nevelkedtünk”, ma is nosztalgiával gondolunk a mozik hangulatára, férfias értékrendjére, a különleges kalandokra. Gyermekként azon voltunk, hogy egyszer, pisztollyal az oldalunkon bátran szembeszállunk a többszörös túlerővel, és az ügyességünknek, illetve a gyorsaságunknak köszönhetően győzedelmeskedünk. A sorainkba főként negyven „pluszos” férfiak tartoznak, ám van 74 éves társunk is.

Forrás: Western Lövész SE

Mint megtudtam: idehaza engedély nélkül vásárolhatók meg az elöltöltős fegyverek, de azokat csak akkor használhatják, ha vizsgák után belépnek valamely klubba. Magyarországon két tucat ilyen sportkör létezik, és a tagok rendszeresen találkoznak egymással. A lövészetük egy pályán több különböző fegyvertípust használ, a delegáltak az egyes szakaszok teljesítése után pozíciót váltanak, oldalra és előre történő mozgással. A litériek az izgalmas megmérettetéseikre elsősorban elöltöltős fegyverekkel gyakorolnak, tehát amiknél a lövési folyamat valamennyi elemét a lövő végzi. – Mindnyájunknak van pisztolya, puskája és revolvere, így a rendezvényeken öt-hat számba is nevezünk. Havonta két-három seregszemlénk van. A „hőskorban” inkább szórakozásnak tartottuk a westernlövészetet, aztán, ahogy a szakág, úgy mi is mind profibbá váltunk, és mára már a pontlövész szakágban is képviseltetjük magunkat. Nem csupán megyei és országos vetélkedéseken indulunk, hanem nemzetközi seregszemléken is. A 74 éves Nyitrai József mára többszörös világ- és Európa-bajnok, míg Dobos Tamás második lett idén a németországi Pforzheimben megrendezett elöltöltős, feketelőporos világbajnokság trap (koronglövő) versenyszámában. Az egyesület elnökeként én sem panaszkodhatok, többszörös magyar bajnokként országos csúcs is fűződik a nevemhez, ám a munkámból adódóan mind kevesebb időm van versenyezni – árulta el Csiszár Csaba.

Forrás: Western Lövész SE

A litériek hetente egyszer-kétszer tréningeznek az általuk, saját és pályázati forrásból épített 25–50 méteres pályákon. Mivel náluk nem úgy van, hogy csak belépnek a lőállásba és tüzelnek, úgymond mindent maguk csinálnak, mert mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. Ha arról van szó, ólomból öntenek lövedéket, máskor lőport adagolnak, de lövedék-kenőanyagot is készítenek, mint ahogy foglalkoznak lövedékkalibrálással és saját fojtásaikkal is. A füstöt „prüszkölő” fegyvereiket minden lövészet után tisztítják, lévén, a lőpor égésterméke képes megmarni a csőfalat, vigyázni kell hát, nehogy az tönkremenjen. Kiderült, miszerint az erőpróbáikon mindig több versenyszámban indulhatnak, ilyenformán többféle kaliberű fegyverük van. A pontlövész számokban kiegészítő eszközöket is használhatnak, mint például lövészszemüveget, -kabátot és kesztyűt. Az eseményeken értelemszerűen ügyelnek a maguk és mások biztonságára.

A megmérettetéseiken vannak számok, mikor a külsőségre is adnak, és korhű öltözékben – kiegészítők nélkül – versenyeznek. Olyan ez, mint a színház: vannak, akik cowboynak, mások seriffnek vagy épp indiánnak öltöznek be. – Mi leginkább elöltöltős, feketelőporos fegyvereket használunk, amik mind autentikusak, azokat az 1800-as években, a polgárháború idején használták, pontosabban azok tökéletes replikái, bár vannak versenyszámok, amiket eredeti, nemritkán százéves fegyverekkel teljesítenek. Persze rendelkezünk szerelt lőszeres fegyverekkel is, amik tartási engedélyhez kötöttek. Mi azonban a vadnyugat hőskorát idéző elöltöltős fegyverek szerelmesei vagyunk, amikkel precíziós pontosságú lövések adhatók le. Ahhoz, hogy alkalmanként több számban induljunk, kell a megfelelő fittség, ezért a téli holt szezonban erőnléti edzéseket is végzünk – mondta az elnök, aki búcsúzóul hozzátette még, hogy az egyesületük tagjai továbbra is nagy odaadással készülnek a megmérettetéseikre, hogy a különböző nemzetek legjobbjaival bármikor versenyre keljenek.