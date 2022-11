– Az egészségről és a pénztárcáról van szó – szögezte le Zimányi András. Azt mondta, vidéken élő elődeik nem fűtötték napi 24 órában az egész házukat. A tél és a hideg mindig is jelen volt az ember életében, formálta egészségét, mégpedig pozitív irányban, manapság viszont kétségbeesetten védekezünk ellene.

Az első téli Balaton-átúszó szerint mára az érrendszer fűtésszabályozást segítő izomzata meggyengült, a téli időszakra szükséges barna zsírszöveteink pedig gyakorlatilag nem léteznek.

– Egyre többen vagyunk azonban, akik megtapasztaljuk, hogy az említett két fontos egészségügyi problémát megfelelő akaraterővel, elszántsággal mennyire rövid idő alatt helyre tudjuk hozni, egyetlen hónap kitartó munkával – mondta. Hozzátette, az ember teste sokkal többet bír, sokkal többet tud és csodálatosabb annál, mint amit többen gondolnak. A módszer legcsekélyebb haszna az az összeg lesz, amit a fűtésszámlából meg lehet spórolni, ennél fontosabb előnye a kitűnő egészség. Aki egészséges, már hozzá is kezdhet a hidegterápiához, ellenkező esetben érdemes orvossal egyeztetni. Azt tanácsolta, célszerű haladéktalanul megkezdeni a reggeli hideg zuhanyozást, mert az ember ekkor bírja legjobban a terhelést. Ha nehezen megy, az első napokban csak 5-10 másodpercet zuhanyozzunk így, és fokozatosan, egy hónap alatt vigyük fel az időt kettő percre. Ne engedjünk a zuhanyozás végén se meleg vizet.

Aki tart a megfázástól, tornázzon, ez lehet 15 perc helyben futás, időnként sarok- és térdemeléssel. A hidegtűrés nem mindennap egyforma, ha úgy érezzük, hogy jól megy, és már élvezzük is, érdemes feszegetni a határokat.

Forrás: családi

Azt tanácsolta, a hidegterápia megkezdésénél az első naptól kezdve vegyünk vissza a lakás fűtéséből. A legjobb lenne, ha csak késő délután, illetve este fűtenénk egy kisebb helyiséget. Vegyünk egy jó meleg paplant, és a fűtés lezárása után bugyoláljuk be magunkat és aludjunk. A hideg az alvásra nagyon jó hatással van, így a meleget nem kívülről kapjuk, hanem az ember testének hőjét őrzi meg a vastag takaró. Kedvezően érinti az egészséget és az immunrendszert, ha nyitott ablaknál alszunk, és ne lepődjünk meg, ha reggelre 14–15 fokra hűl le a lakás.

– Ébredés után azonnal vegyünk hideg zuhanyt, és ha kell, tornázzunk! Ezután, aki igényli, öltözzön fel melegen, és igya meg a szokásos forró teát, kávét – javasolta Zimányi András.