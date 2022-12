– Miután sikerült támogatókat találni a rendezvényhez, ismét lesz újévi csobbanás a Balatonban – tájékoztatta lapunkat Balassa Dániel. A szigligeti polgármester elmondta, hogy a hagyományos karácsonyfa-állítás már megtörtént, a feldíszített fenyőt december 24-én bevitték a vízbe, és az ott is marad az új év első napjáig. Ekkor megmártózhatnak az érdeklődők a tó vizében, és versenghetnek a karácsonyfa eléréséért. A hagyományos újévi programot korábban hatalmas érdeklődés övezte, majd a vírus okozott kényszerű szünetet. Azonban most ismét eldördül a startpisztoly, pontosabban az ágyú 14 órakor, és indulhat a roham.

Balassa Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy akik szeretnének aktív részesei lenni a 2023-as év első balatoni csoportos fürdőzésének, ne feledkezzenek meg a 11 órától a helyszínen igénybe vehető orvosi vizsgálatról. A csobbanásra bárki jelentkezhet, de csak azok mártózhatnak meg a jéghideg habokban, akik erre a helyi orvosi vizsgálaton engedélyt kapnak.

A szigligeti strandon egész napos program vár mindenkit, csobbanót és nézőt egyaránt, és a gasztronómiai élvezetekről is gondoskodnak a házigazdák. A helyi vendéglátósok, borászok egyebek mellett meleg teával, borral és forralt borral, babgulyással, lángossal, kürtőskaláccsal várják a vendégeket.

Nevezési díj nincs, a csobbanók számára fűtött öltözősátrakat biztosítanak a szervezők. Az orvosi vizsgálat 11 órakor kezdődik, és a 14 órai csobbanás előtt negyed órával fejeződik be. Déli 12-től a Yesterday zenekar koncertje biztosítja a jó hangulatot a strandon, majd ötven perccel később a Beatles-emlékzenekar lép színpadra. 13.50-kor vonulnak fel jelmezben, fürdőruhában a csobbanók, majd pontban 14 órakor ágyúlövésre indul az újévi csobbanás.