Amint Hajnalkától megtudtuk, az első díszek az ablakokba kerültek sok évvel ezelőtt, aztán a gyerekek kérésére évről évre egyre gyarapodtak az égősorok. Ma már két-három napos munka a díszítés, de örömmel végzi és nem is kér hozzá segítséget, mert kikapcsolódást nyújt számára, hogy kidekorálja a házat.

A kreatív nevelő anyuka december ötödikén kapcsolja fel először a fényeket, hogy amikor a gyerekek hazaérkeznek az óvodából, iskolából, örüljenek a látványnak. 12 éve nevel gyermekeket, a sajátjai már kirepültek, sőt, egy kis unokája is van. A házban cseperedők hét és 14 év közöttiek, iskolába járnak mindannyian. Hajnalka nem unatkozik mellettük, de úgy véli, mindenkinek arra van ideje, amire szeretné, hogy legyen, így nem tehernek érzi az ünnepi dekorálást, hanem örömnek. A lakásba kandallót készített, hogy legyen hely a Mikulás ajándékainak, és a karácsonyi falut is maga állította össze.