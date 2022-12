Török László, a Veszprémi Állatkert igazgatója lapunknak elmondta, a cél az, hogy a gyerekeket minél jobban megismertessék az állatkert életével, hétköznapjaival, ugyanakkor az állatkert lakóinak örömet is okoznak ekkor.

A gyerekek csomagolták be az ajándékokat, amelyeknek nem sokkal később a kisebb testű majmok örülhettek. Leginkább zöldségek, gyümölcsök kerültek a dobozkákba, amelyeket a kifutóban helyeztek el az állatkert szakemberei. Az idei esztendő slágere a banán volt. A finomságoknak aztán nagyon örültek a zászlósfarkú kolobuszok és a gyűrűsfarkú makik csakúgy, mint a gyerekek az állatok közelségének.

Csik Éva a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Kuckó Tagóvodájából érkezett tizennyolc – 3-7 éves – apróság társaságában. Mint azt elárulta, nagy örömmel fogadták az állatkerti meghívást, a gyerekek nagy kedvvel készültek az Állatok karácsonyára. Különleges alkalom ez azért is számukra, mert intézményükben is fontos az állatvédelem.