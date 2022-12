Többen járnak ugyanis szüleikkel együtt rendszeresen szombatonként a városközpontban lévő fedett vásártérre, ezúttal szaloncukrot kaptak ajándékba. Az alkalmi szerepében piros sapkát viselő, piros zsákot cipelő férfi lapunknak elmondta, korábban nem látott el még ilyen feladatot, de a jó ügy érdekében meggyőzték a piacot szervezők, a Vidéken ,,Bénázók" Egyesületének tagjai, hogy próbálja ki. Úgy véli, felfutóban vannak mostanában a hasonló vásárok, amelyeken termelő és vevő közvetlenül találkozhat, szerinte egyre inkább rájönnek az emberek – ahogy ez nála is történt –, hogy, ha frisset és jót akarnak vásárolni a saját asztalukra, akkor ilyen helyen szereznek be élelmiszereket, sütéshez, főzéshez alapanyagokat.

Ezúttal például a Mikulás is válogathatott a törhetetlen karácsonyfadíszek között, ugyanis kézműves textilkalkotásokat többen kínáltak, manókat, párnákat is. A sajtok kedvelői szintén jól jártak most, s nagyon szép zöldség-, gyümölcskínálatot biztosított egy helyi, zirci őstermelő, almát hozott, sütőtököt rakott ki többek között a pultjára. A zirci piacon kapható savanyúságoknak már törzsvevőik vannak, a füstölt húsárut, a mangalicatermékeket hétről hétre többen itt szerzik be. S megszerették már sokan a különleges szörpöket, akár kökényből készültet, akár tárkánnyal ízesítettet megkóstolhatnak.