Balázs 2009. nyarán született születési rendellenességekkel, amelyekről akkor még keveset tudtunk, de akkor is már sok gondot okoztak, hiszen egy éves koráig három hasi műtéte és egy plasztikai műtéte volt - kezdi beszámolóját az édesanya. 2013-ban derült ki, hogy Axenfeld-Rieger syndromás. A betegség veleszületett, a szemét, a száját, a hasát, illetve a szívét érinti. A fogainak egy része nem alakult ki, még fogcsírája sincs. Nincs szivárványhártyája, látóidegeinek nagy része elhalt, illetve pupillája is szórt, és zöld hályog van mindkét szemén. Ez elmúlt kilenc évben évente több szemészeti műtéten esett át. Szaruhártya transzplantációra a tavalyi évben került sor.

Jelenleg a bal szemével foltokat lát, jobb szemével 4-5 méterig. Több fogászati műtét is vár rá a közeljövőben.

Mégis, Balázs éli a kiskamaszok mindennapi életét, integrált oktatásban vesz részt jelenleg, a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályában.