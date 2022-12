Edwards regényes utazást tesz az „irodalmi detektívek” világában. A bevezetőben írja a munkájáról: „Nyomon követi a krimifejlődést a kezdetektől napjainkig… Az én célom az, hogy ízelítőt adjak a hullámvölgyekről, a szerencsés véletlenekről és a váratlan szerencsétlenségekről, amelyek az irodalmi hírnevet megalapozzák vagy megtörik.”

Nagyágyúk és kismesterek alkotói világába pillanthatunk. A bőség zavara ezúttal szórakoztató. Számos név ismerősen csenghet a fülünkben. Például: Edgar Allan Poe, Conan Doyle, Agatha Christie, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Georges Simenon, Ruth Rendell, Ellery Queen, Ed McBain, Jo Nesbø, Henning Mankell, Ken Follett. Az előzmények az 1795-1838 közötti évekre nyúlnak vissza, de az első fiktív detektívtörténet Poe nevéhez fűződik. 1841-ben publikálta A Morgue utcai kettős gyilkosságot. Halála körül legendák keringenek. Edwards a szerzők zöméről kifejti (jegyzeteiben kiegészíti) családi hátterüket, beavat minket gyötrelmes magánéletükbe; sokan önpusztító életmódot folytattak, a drog, az ital, a viharos párkapcsolatok átszőtték mindenapjaikat, és tragédiákhoz, depresszióhoz vezettek. Közben persze készültek a művek, felügyelők, magánnyomozók, bűnözők népesítik be az alkotásokat, eluralkodik a félelem és a rémület. Dickens idejében színre lép az első amatőr detektívnő. Sorra születnek a viktoriánus horrorregények, s íróik közt lelkészeket és lelkészfeleségeket is találunk. Közben, 1842-ben a Scotland Yardon megszervezik a nyomozóosztályt. Megismerkedünk Vidocq-kal, az álcázás nagymesterével, aki bűnözőből lett nyomozó, és megalapította a világ első nyomozóirodáját.

Conan Doyle A sátán kutyája című regényével lett híres. Praktizáló orvos volt. Hősei, Sherlock Holmes és Wattson rövidesen beköltözött a londoni Baker Street egyik lakásába. Doyle „találmánya” volt a lábnyomokról való gipszminták öntése. 1930-ban megalakult a Detection Club, a krimiírók első társasága. Edwards könyves tablója a nyomozás tudományos rejtélyeire, a szakértelem dominanciájára is figyelmet fordít. A múlt század harmincas éveiben két olyan regény is megjelent, melyekben nők kerültek veszélybe. A Londoni randevúból és A Manderly-ház asszonyából Hitchcock forgatott filmet. Nyilván kevesen gondolják, hogy Milne, a Micimackó szerzője krimit is írt. A Vörös Ház rejtélye 1921-ben jelent meg. Egy amerikai kritikus magasztalta a történetet, de Chandler a fikció realista alapjait kifogásolta. Egy fejezetben pillantást vethetünk a korai kémregényekre, például Joseph Conrad A titkosügynök, W. S. Maugham Ashenden, a hírszerző, Graham Greene A titkos megbízatás és Ken Follett Tű a szénakazalban című opuszaira.

Rundyard Kipling mondta egy kollégájának: „Az irodalom pompás szerető, de rossz feleség.” Jó páran anyagi gondokkal küszködtek. Közéjük tartozott Edgar Wallace is, aki kitalálta a rejtvényfejtő olvasó- játékot. Ő állította Agatha Christie 1926. decemberi eltűnéséről, hogy a „mentális bosszú tipikus esete valaki ellen, aki bántotta őt.” Edwards mondja az írónőről: „Édesanyja halála és férje esetleges elvesztése alapjaiban rengette meg a világát.” El is váltak. Christie 1920-ban kiadott A titokzatos styles-i esetben először mutatta be Poirot-t és Hastings kapitányt. Az írónőről, Chandlerről és Hammettről szóló fejezetek közé ékelődnek a krimi amerikai aranykorát, a bűn királynőit, a zárt szobákat (képtelen bűntényeket), a korai rendőrségi történeteket, az igazi és ironikus, valamint a rejtélyes eseteket taglaló részek. Hammett dialógusaival megújította az amerikai krimiirodalmat. Harmadik regénye, A máltai sólyom világhírűvé tette. Ő és Chandler megrögzött alkoholisták voltak, ennek ellenére az utóbbi is friss szellemet vitt a műfajba. Az európai krimi kiemelkedő alakja Georges Simenon. Bírósági tudósító volt, majd hét év alatt 147 ponyvaregényt írt. Felügyelőjének nevét egy Arnold Maigret nevű közlekedési rendőrfőnöktől kölcsönözte. A svájci Friedrich Dürrenmatt A bíró és a hóhér, valamint Az ígéret című regényeivel szaporította a nívós alkotások sorát.

Martin Edwards bejárja a műfaj fellelhető mezőit, égtájait. Kifejti Hollywood szerepét, tallóz a borzongást adó, ismeretlen hullákat felkutató művekben, színházi gyilkosságokban és a magánnyomozókról író nők regényeiben. Eljutunk a csigabolond Patricia Highsmith-hez, aki 300-at tartott a kertjében. Amikor Európába költözött, apránként a melltartójában csempészte át a csigáit. Mélyvíz című regényének egzaltált férje is bomlik a puhatestűekért. Ruth Rendell és P. D. James írónőkkel is bővebben foglalkozik a kötet. Rendell a modern pszichológiai atmoszféra megteremtője. P. D. James 42 éves, amikor megjelent a Takard el arcát! című prózája. Az írónő megjósolta: „a detektívtörténet egyre szilárdabban megveti lábát a XXI. század valóságában és bizonytalanságában.”

A kém- és kalandregények világában is barangolhatunk. James Bond „atyja” Ian Fleming; Graham Greene Havannai emberünk abszurditásával hódított. A kalandregények kategóriájában kimagaslanak Alistair MacLean könyvei: Navarone ágyúi, Kémek a sasfészekben. A manapság oly népszerű skandináv krimik is terítékre kerülnek. Stieg Larsson Millenium-trilógiájának központi alakja, a karakán hacker, Lisbeth Salander emlékezetessé teszi a sorozatot. A norvég Jo Nesbø és a svéd Henning Mankell regényei csúcsra emelik a műfajt, felügyelőik különleges figurák. Két magyar hölgy is szerepel a nagy ívű áttekintésben. Földes Jolán A halászó macska uccája című regénye 1936-ban első díjat nyert Londonban (Dézsi Ibolya Én, Földes Jolán címmel könyvet írt az írónőről); Orczy Emma bárónő is elismerést szerzett szellemes krimijeivel. A szerző idézi Julian Symons író, kritikus hitvallását: „Egy krimi ugyanúgy rendelkezhet a jellemábrázolás mélységével, finomságával, erkölcsi és társadalmi lényeglátásával, mint egy ’szabályos’ regény.” Edwards kötete cáfolhatatlan bizonyság erre.

Kellei György