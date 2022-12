A mesterszakács azt mondta, a töltött káposztának már nincs akkora keletje, mint régebben, amikor a család idősebb tagjai nagy mennyiségben megfőzték ezt az ételt, aztán szétosztották a családnak, ismerősöknek. Ma már kevesen kérik az éttermekben is. Bódi Roland konyhafőnök-helyettes kiemelte, a kacsa viszont nagyon népszerű étel, egészben vagy akár darabjaiban megsütve. Sokan kedvelik a kacsamellet, illetve a kacsa combját párolt lila káposztával, burgonyapürével, de szívesen választják sült krumplival, és szépen mutat kevés friss zöldséggel díszítve. Egyre keresettebbek a halételek, rántva vagy grillezve, a harcsapaprikást sokan választják, túrós csuszával, nokedlivel. Ritkaság és népszerű a vajhal, amit ebben az étteremben grillezve, kevés sóval, halas fűszerkeverékkel készítenek el, és céklás rizottóval, parmezán chipsszel, citrommal, friss petrezselyemmel teszik az asztalra. Ezt az ételt serpenyőben is könnyen meg lehet sütni. Ugyanígy készülhet el a lazac is, amit több helyen lehet kapni, a vajhal ritkább az üzletek kínálatában.

Bódi Roland mesterszakács, konyhafőnök-helyettes: Készítsünk különleges ételeket otthon is! Fotó: Kovács Erika/Napló

A rizottót, ami egyre népszerűbb, feldobhatjuk kevés fokhagymával, parmezán sajttal, majd tejszínnel kikeverjük. Az ehhez való rizst kicsit megpároljuk, kevés fehérborral meglocsoljuk, és fokozatosan adagoljuk hozzá a meleg vizet. Jól mutat az év végi ünnepi asztalon a baconbe göngyölt pulyka is. Ebbe az ételbe aszalt gyümölcs, valamint natúr gesztenyemassza kerül, és szintén jól illik mellé a rizottó, ami szépen mutat kevés aranymazsolával, sáfrányos narancsmártással. A konyhafőnök-helyettes azt mondta, mindezeket az ételeket könnyen és gyorsan otthon is el lehet készíteni.