A Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központjához tartozó Segítő Kezek Házában Nagyné Fáró Katalin igazgató vezetett be a segítés szépségének kicsiny zirci boltjába, itt értékesítik, amit gondozottjaik, pszichiátriai betegek, fogyatékossággal élők, megváltozott munkaképeségűek, más rászorulók náluk készítenek, s az egyedi, ötletes termékeknek már törzsvevőik vannak. Kajtárné Kovács Éva és Schoffhauser Zoltán, a központ munkatársai találják ki, tervezik meg az újabb és újabb prototípusokat, előkészítik a részfeladatokat, betanítják az egyes fázisok mozdulatait. Tudják, a foglalkoztatóban ki mit tud elvégezni, mit végez szívesen, így ők varrnak, hímeznek, megtöltik puha töltőanyaggal, amit kell, arcot rajzolnak figuráknak, az eredmény olyan minőség, amit kézműves üzletekben találhatunk.

A gyönyörűségek megalkotóinak a kivitelezés fejlesztő foglalkozást jelent, célt ad mindennapjaikhoz, sikerélményt okoz, érezhetik, hogy szükség van rájuk. Akadtak többen olyanok, a közelmúltban öten, akik így szerezték meg a nyugdíjukhoz szükséges szolgálati időből hiányzó részt. Ugyanis az itt dolgozók fizetést kapnak, ugyan nem jár nekik táppénz és a szabadság idejére pénz. Sok mindenben ügyesek, itt felfedezik ezeket a képességeiket, kibontakoztathatják azokat, motivációt kapnak a tanuláshoz, a gyógyuláshoz, óriási támogatás nekik, hogy érezhetik, van miért másnap is felkelniük.

Fotós: Rimányi Zita/Napló

A boltban pedig érdemes körülnézni, mosható, strapabíró falvédők, szőnyegek, lábtörlők sorakoznak a polcokon ágytakarók, párnák, manók, állatfigurák mellett. A textiltáskák a Gulyci márkanevet kapták, ez a híres márkanévre rímelő szójáték a zirci készítő nevének felhasználásával. Többen pedig válogatni szoktak a hímzett, falra akasztható áldások között is, több nyelven készülnek változataik, s megcsodálhatjuk a papírból fonott kosarakat, a kötényeket, az ajtódíszeket. Gyakran megrendelésekre, méretre készülnek, például óvodáknak a szövött áruk, mézeskalácsból korábban nagyobb mennyiséget kellett rövid határidőre legyártani, ami összefogásra ösztönözte a közreműködőket. S a zirci segítőbolt különlegességei a textilre hímzett társasjátékok. Az elmúlt tizennégy évben eljutottak termékei, elvitték azokat ajándékba Angliába, Luxemburgba, Koreába, Romániába, Francia-, Német-, Finn- és Írországba, Zirc testvérvárosaiba, ismerősöknek, szülinapra, karácsonyra. Jobbára textilmaradékokat használtak fel hozzájuk, kidobott farmert kaptak például helybeliektől, adományt bútorboltból, már nem használt szövetmintákat, tehát környezetvédő is a megoldás, amit alkalmaznak. A bevételt visszaforgatják tevékenységükbe, hogy folytathassák azt, és kaphatók termékeik Zircen az apátsági látogatóközpontban, a gazdaboltban is.