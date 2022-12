A kifejezetten jó illatok is vonzották pénteken a turistákat a tópartra, a finomabbnál finomabb kolbászok és a meleg, fűszeres borok versenyére idén is sokan kíváncsiak voltak. Ebben az évben a korábbinál több vidéki csapat nevezett, a helyiek mellett új együttesek indultak, többen visszatérőkként versengtek, valamint a fiatalok szintén szép számmal képviselték korosztályukat.

A Tapolcai Öregfiúk és a Tapolca Városért Egyesület tagjai között jelentős átfedések voltak, de ők csak kolbászt töltöttek idén. A tapolcai gyökerű Damajuka csapat neve a helyi Pál Ottóné unokáinak kezdőbetűiből állt össze. A külföldön élő és dolgozó fiatal családtagok Tapolcán debütálva bajai módon ízesítették a kolbászt, az alapfűszerek mellett nem sajnálták a húsból a rozmaringot, kakukkfüvet és az asztalt paradicsomot sem.

A helyi Üstökösök visszatérők, a családi csoport tagjai forralt borral is indultak. A Válogatott Fakukacok egy helyi cég asztalosaiként ugyancsak töltöttek kolbászt és forralt bort is készítettek, de ezen a versenyen első ízben mérettek meg. A monostorapátiak a borverseny első helyezett Bokréta Nagycsaládos Egyesület csapatával és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület színeiben neveztek, összetartva, egymást is erősítve, többszörös visszatérőként sütve a kolbászt és fűszerezve a bort. A csak kolbászt töltő Vikingek korábban más néven indultak, de a lelkesedésük változatlan maradt. A tapolcai Rhodius Sivatagi Pontyok harminc év alatti tagjai először neveztek, de rögtön minden kategóriában. Jó szomszédságot ápoltak a mellettük tevékenykedő miskolciakkal, akik régi baráti kapcsolatok révén először töltöttek kolbászt a tóparton. Állították, hogy a bort 75 fok fölé nem szabad melegíteni, tilos forralni. A kolbászba ők rengeteg fokhagymát tettek, azonban a fűszerezés többi fortélyát nem árulták el.

A Momo 40 csapat tagjai korábban külföldön éltek és dolgoztak. Életkoruk nem volt magasabb 40 évnél, tudásukkal pedig a harmadik helyet érték el. A fiatalok egy jelképes kolbászutazást illusztrálva a magyar mellett német és angol kolbászt töltöttek paprika nélkül, de oregánóval és kakukkfűvel, karamellizált hagymával. A Lokálpatrióták a MÁV Zrt. csapatával karon fogva ügyeskedtek. Jól is tették, mert a vasutasok ezúttal is a dobogón végeztek, mégpedig annak a legfelső fokán, ami a kolbásztöltést illette.

A Kolb-ászok baráti közössége első ízben sütött-főzött ilyen néven, a Zalaszántói Fiúk pedig, ahogy egyik évben sem, úgy most sem hiányozhattak a téli gasztronómiai versenyről. Idén a második helyre kapaszkodtak fel forralt borukkal. Az Önkormányzat Borvirágai rengeteg citrusfélével ízesítették a forralt bort, a versenyen harmadik helyezett Borklub az érett alapanyagokra szavazott, ezért a frissen darált hús sütéséről lemondtak. Érett, félszáraz merlot-ból készítették a forralt bort, megtartva az ital alaptulajdonságait, de a szokásos fűszerek mellett lepirított cukorral, vaníliával, kis citrommal és naranccsal ízesítve azt.