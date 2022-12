Fotós: Ladányi Tamás

Égi háttérként az alkonyat lilás színei szolgáltak, amely megfestette a vonuló fátyolfelhőket is. A téli napforduló utáni időszakban továbbra is szép látványosságként mutatkozik majd az egyre növekvő fázisú Hold, de érdemes egy pillantást vetni az esti órákban látszó többi bolygóra is.