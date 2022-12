– Nagy megtiszteltetés, hogy főigazgatóként irányíthatom azt az intézményt, mely – köszönhetően a mindenkor kivételesen magas színvonalú orvosszakmai és ápolói munkának – rangos történelmi múlttal rendelkezik, vallja Töreki-Vörös Ibolya, akit annak apropóján kerestünk fel, hogy két éve vezeti Veszprém megye irányító egészségügyi intézményét. A kórház teljesítményének értékelésekor elsőként a csapatmunka jelentőségére hívja fel a figyelmet, hisz mint mondja, egyedül senki nem tud eredményeket elérni, csak akkor, ha megtalálja másokkal a kapcsolódási pontot. Kizárólag a kollégákkal együttműködve lehet azonosítani a problémákat, meghatározni a fejlődés irányát és megoldani a feladatokat – ám ehhez egy szakmailag jól felkészült csapatra van szükség. – Egy évvel ezelőtt alapvetően megváltozott az egészségügyi ellátórendszer működése, egyrészt az orvosoknak jelentős mértékben növekedett bére, mely időszerű volt, állítja a főigazgató. Úgy véli, az orvosok, egészségügyi szakdolgozók a pandémia során nyújtott teljesítményükkel bebizonyították, hogy a legnehezebb körülmények között is sikeresen működtették az állami ellátórendszert. Másrészt egy új jogi környezetben kellett helyt állniuk az egészségügyi szolgáltatóknak, így például életbe lépett az egészségügyi szolgálati jogviszony, illetve a megyei intézmények gazdasági integrációját is meg kellett valósítani. A mindennapi munka mellett mindezek új kihívások elé állították az intézményt. A számos új, jogszabályok által előírt feladat mellett a pandémia tovább nehezítette a hétköznapokat: főigazgatóként egy személyben felelt a koronavírussal fertőzött betegek ellátásának megszervezéséért a megyében. Ezt a munkát segítette, hogy sikerült aktív és szakmai szempontból kiváló együttműködést kialakítani a társintézmények (Ajka, Pápa, Tapolca, Zirc) vezetőivel, akiknek személyében kiváló és elkötelezett kollégákat ismert meg.

A betegellátás biztonságának garantálása érdekében kidolgoztak egy úgynevezett megyei veszélyhelyzeti tervet, mely segít abban, hogy a helyi kórházi struktúra könnyen adaptálódhasson az éppen aktuális – járványügyi vagy egyéb veszélyhelyzeti – szituációkhoz.

– A szomszédban dúló háború, illetve az ennek következtében kialakuló energia-és gazdasági válság is e terv létjogosultságát igazolja, sőt folyamatosan monitorozni kell közösen azt is, hogy milyen keretek között működjön az ellátórendszer Veszprém megyében, közli. A főigazgató aláhúzza, a Csolnoky Ferenc Kórház feladatai sokrétűek, szerteágazók, ezért fontos, hogy minél többféle tudással rendelkező szakorvos és szakdolgozó szorgoskodjon az intézményben. A fiatal szakemberek számára vonzó a megyei kórház, hisz kiváló adottságokkal rendelkező városban működik, közel Budapesthez, a Balatonhoz, a Bakonyhoz. Ám ez kevés, a munkaerő megtartása érdekében törekszenek arra is, hogy megyei kórházként professzionális oktatási központként működjenek, elindították a Csolnoky Akadémia programot, melynek feladata a rezidensek képzése, valamint a szakorvosok, szakdolgozók akkreditált továbbképzése is. A főigazgató szerint a magas szintű gyógyításhoz – a kellő számú szakemberen túl – a korszerű gép-és műszerpark és infrastruktúra nélkülözhetetlen. Ennek megteremtéséhez minden lehetőséget megragadnak, tavaly, 2021-ben közel 212,7 millió forintot fordítottak eszközbeszerzésre, felújításra, beruházásra. Töreki-Vörös Ibolya állítja: idén is sikerült előre lépni, több mint 300 milliót forintos keretből gazdálkodnak. Csaknem 40 millió forintból megújult a traumatológia műtője, emellett kialakították az egynapos sebészeti ellátás helyszínét, létrehozták az Aktív Pszichiátriai Osztályt a megyei kórházban és felújították a Komakút téri pszichiátriai szakrendelőket is. Új orvostechnikai berendezéseket vásároltak, 80 millió forintos röntgenberendezéssel bővül az intézmény, több mint 10 millió forintból vásároltak egy digitális detektort, emellett speciális ultrahang vizsgálófejet, terheléses EKG berendezéssel és speciális hűtővel is sikerült bővíteni a gyógyításhoz szükséges eszközöket. Ezen kívül javították a szociális helyiségek színvonalát, kicserélték a betegek eligazodását segítő táblákat és most megkezdődött a 140 lakásos nővérszálló felújítása, komfortosítása. A főigazgató úgy véli, ez az utóbbi 1,5 milliárd forintból megvalósuló beruházás hozzájárul ahhoz, hogy azon munkavállalók számára (ápolók, nővérek és a háttérszolgáltatást nyújtó szakemberek), akik különféle élethelyzetük okán nem tudják megoldani lakhatásukat, vonzó munkahely legyen a megyei kórház.

A főigazgató alapvetőnek tekinti, hogy a célokat munkatársaival közösen határozzák meg, minden javaslatot, segítő, építő kritikát szívesen fogad, ami az intézmény fejlődését szolgálja. Nagyon fontosnak tartja, hogy a várossal, illetve a veszprémi szervezetekkel kiváló kapcsolatot alakítsanak ki és ápoljanak. Hiszi és vallja: szakmai együttműködéssel, a biztonságos betegellátás érdekét szem előtt tartva minden nehézség leküzdhető – nem véletlen, hogy Hippokratésznek tulajdonított idézetet tűzte zászlajára az intézmény: „Salus aegroti suprema lex esto” – hisszük és valljuk: a beteg üdve a legfőbb törvény! Töreki-Vörös Ibolyát a feladatok, kihívások mindig ösztönözték, inspirálták, melyeket csak úgy lehet megoldani, ha az ember magával is „rendben van” – vallja. Mindehhez szükség van biztos családi háttérre, mely a megnyugvást, elvonulást jelent, és szükség van „énidőre”, sportra is. Éppen ezért férjével, Töreki Sándor, országos rendőr-főkapitány helyettessel együtt a kevés szabadidejükben kerékpároznak, túráznak, kirándulnak. A feltöltődésüket szolgálja az is, hogy szívesen látogatnak kulturális programokat, társasági eseményeket, színházba, koncertekre járnak, számukra nagyon fontos a közösség.