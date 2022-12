Immár a szürkület sem tántoríthatja el a Folly arborétumba vágyókat, hiszen a naplemente után egy teljesen új, varázslatos arcát mutatja be a Balaton édenkertje. A fényfestés által az arborétum több pontján kelnek életre a növények és a kültéri alkotások, a látogatók találkozhattak a kertre letekintő alapítókkal vagy az arborétum különböző növényeivel és tobozaival is, mindezt a lombokra kivetítve. Az érdeklődők vezetett séta során ismerhették meg a vetítéseket. A látogatókat elsőként az arborétum bejáratánál található üdvözlő fényjáték varázsolja el, de rácsodálkozhatnak a lézernyalábbal megvilágított csüngő kék atlaszcédrus ligetre, vagy az animáció által megelevenedő "Békesség nektek" szoborra is.