– A jégpálya működtetése nagyon energiaigényes, hiszen mesterségesen állítjuk elő rajta a jeget, amihez rengeteg villamos energiára van szükség. A város vezetése a terhek ellenére úgy döntött, idén is biztosítja ezt a sportolási, kikapcsolódási lehetőséget Balatonfüreden – nyilatkozta a balatonfured.hu-nak Holczer András alpolgármester. Azt mondta, az elmúlt évek azt bizonyították, hogy egyfajta közösségi tér alakult itt ki, szeretnék, ha ez idén is így lenne. Gazdasági okokból sok városban nem lesz idén jégpálya, Balatonfüreden várják, szeretettel látják azon települések lakosait is.

Szombat délelőtt megnyílt a műjégpálya, és már délelőtt nagyon sokan keresték fel. Az időjárás – nagy eső, meleg – természetesen befolyásolhatja majd a nyitvatartást, szombat délután is bizonytalan volt, aznap meddig várják a vendégeket.