Csodájára járnak a vízen úszó karácsonyfának 1 órája

Napelemes izzósor díszíti a porvai Pálos-tó közepén a két és fél méteres fenyőt

Két és fél méter magas fenyőfát díszítettek fel az önkormányzat dolgozói, amely a Pálos-tó vizén úszik, a küldetése, hogy a település ezen szegletében is megjelenítse karácsony jelképét – tájékoztatta lapunkat Veinperlné Kovács Andrea polgármester, és azt is megtudtuk tőle, hogy mostanában csak ezért térnek be sokan a falujukba, hogy megnézzék a látványosságot.

Rimányi Zita Rimányi Zita

Forrás: porvai önkormányzat

Csodájára járnak többek közt túrázók, terepjárósok, látogatók a falu határában tündöklő fának, azt mondogatják: jó ötlet.

Azért, hogy a tó közepén maradjon, egy tutajszerűséget alakítottak ki neki, arra állították fel és kikötötték, a tövébe ajándékokat szimbolizáló csomagok kerültek. Napközben színes gömbök biztosítják az adventi hangulatot, este napelemmel működő izzósor hirdeti karácsony közeledtét. Forrás: porvai önkormányzat Hagyományteremtő szándékkal került vízre ez a gyönyörűség, mintegy a tó kincseként, fenyőszoknyás tündéreként, advent első vasárnapjára készült el.

