Megszűnik a külvilág, az ember csak magára figyel, minden könnyű lesz, egy másik dimenzió, végtelen nyugalom vesz körül, ezt tapasztaltuk a hideg vizes esti merüléskor a Balatonban, melynek különlegességét adta a téli napforduló napja. December 21-én az évben a leghosszabb az éjszaka és a legrövidebb a nappal, a csillagászati tél kezdete, az ember ezen az estén elengedi az évet és tekint egy másik elé, várja a fényt, ami lassan-lassan kiteljesedve, teljes pompájában tavasszal érkezik meg.

Megadták a módját a szervezők az esti merülésnek, a vízbe vezető lépcsőt is fáklyákkal díszítették ki, a partra fényt is elhelyeztek, ahol alkalomhoz illő zene szólt, majd mindenki kapott egy-egy égő fáklyát, azzal ment be a tóba. Így az ember eggyé válhatott az életet meghatározó négy elemmel, a földdel, a vízzel, a tűzzel és a levegővel. A háromperces merülés nem volt könnyű feladat, a hideg víz, illetve a különleges alkalom több emberből is hangos kiáltást váltott ki.