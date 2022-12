Mint írják, a Magyar Természettudományi Múzeum, az ELTE TTK, az ATK Növényvédelmi Intézet és a Szentágothai János Kutatóközpont munkatársai által közösen vizsgált pici borostyán Ajka mellett került elő, az egykor itt folyt szénbányászat során. Ezt a borostyántípust ajkait néven ismerjük, kora nagyjából 85 millió év. Az utóbbi években számos izgalmas ízeltlábút publikáltak ezekből a kicsiny kövekből.

A vizsgálatok során kiderült, hogy a kis rovar egy mára kihalt csótánycsalád tagja. A zárvány alapos elemzése kimutatta, hogy egy új fajról van szó.

A Magyar Természettudományi Múzeum őslénytani gyűjteményében még jó egynéhány ajkaitzárvány várja, hogy a kutatók alaposan szemügyre vegyék. A kutatás így természetesen nem áll meg.

- Folytatjuk a munkát az ismert zárványos ajkaitdarabokkal. Minden zárvány fontos információval egészíti ki azt a képet, amit a késő kréta ajkai kőszénmocsárról tudunk. Ebben a trópusi mocsárban nem csak ezek a pici ízeltlábúak éltek, hanem kajmánhalak, krokodilok, sőt dinoszauruszok is. Ismerünk már az ajkaitból pókokat, törpeszúnyogokat, bogarakat, darazsakat, és most már csótányokat is, melyek azelőtt teljesen ismeretlenek voltak a tudomány számára. Az ajkait egyértelműen hazánk legfontosabb borostyánkincse – tette hozzá Ősi Attila, az ELTE Őslénytani Tanszék vezetője, aki társszerzőként közreműködött a kutatásban.