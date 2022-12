– Szeretünk főzni, legfőképp friss alapanyagokból, amelyeket magunk termelünk kertünkben, szedünk az erdőkben. Ráadásul a halászlevet, a pörkölteket, a húslevest is csípősen szeretjük, ezért arra gondoltunk, a megszokottaknál erősebb pirospaprikát is magunk nevelünk, sajátot teszünk a bográcsunkba. Kaptunk hozzá palántákat egy barátunktól, sikerrel szaporítottuk, szép nagyra nőtt a növény. Egy a rossz benne, hogy vidékünkön hosszú a tenyészideje, adventre, karácsonyra érik be. Be kellett vinnünk a kertből fedett helyre, még most pirosodik rajta a termés, és majd leszedés után tovább pirosodik. Száríthatjuk, felfűzhetjük, megőrölhetjük. Az istállóban telel, tavasszal újra kikerül a szabadba és újra feléled, e tulajdonsága miatt mondhatjuk azt is, hogy ez egy paprikafa – mutatta meg a különleges növényt Kovács Alfréd.

Fotós: Rimányi Zita/Napló

Beleharapni a harangocskákba szerinte óvatosan sem szabad. Kis darabját belefőzhetjük például a gulyásba, 13 liternyi mennyiséghez egy felet körülbelül – javasolta a férfi, és arról szintén beszélt, hogy a kapszaicin, a paprikafélék csípős ízéért felelős alkaloid jótékony szervezetünk számára, emésztőrendszerünknek jót tesz, többek között vérbőséget okoz és gyulladásgátló. A gyógyászatban többféle területen kísérleteznek vele, hatásainak alkalmazásával. S amiről a zirci házaspár állítása szerint szó van, ami náluk terem, az a Caroline Reaper, a fajta, amelyet 2013-ban a Guinness World Records a világ legcsípősebb paprikájaként, rekorderként jegyezte be.

Fotós: Rimányi Zita/Napló

Alfrédnek és feleségének, Kovácsné Tóth Teréznek a hobbija a kertészkedés. Filozófiájuk alapja a természetközeli életmód és a minél kisebb ökológiai lábnyom hátrahagyása, ezért van esővíztározójuk, komposztálójuk. A férfi a Kőris-hegy lokátorállomásán dolgozott, tehát műszaki pályát tudhat maga mögött, felesége pedagógus, nyugdíjasként a kertészkedés szeretetét – amelyet szüleiktől kaptak – szeretnék négy unokájuknak továbbadni. Bevonják őket a szüretelésbe, a veteményezésbe, hogy ne a boltok polcairól ismerjék a zöldségeket, a gyümölcsöket, hanem tudják, milyen folyamaton mennek keresztül, míg beérnek. Így sikerül velük együtt örömben tölteni az idejüket, ugyanis, bár nem gondolnánk, de a gyerekek figyelmét a növénynevelés is lekötheti, nemcsak a laptop.