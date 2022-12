December 14.

Nekem a reggeli fontos. Amennyiben alkalmam kínálkozik rá, meg is adom a módját, és kerülök mindent, ami bármitől is mentes. Félreértés ne essék, tudom, hogy ez egy szerencsés alkati adottság, és az Úr kegyelmének egyik bizonyítéka a számtalan közül. Nem hízom semmitől, és ami bejön, az energiává alakul, aminek hasznát veszem a rendszeres fizikai munka során. És bevallom, az ízlésem is olyan, hogy nincs ellenemre, ha kolbász, szalonna, hagyma és tojás kerül az asztalra. Ínségesebb időkben zsíros kenyér, azt is szeretem. Már csak a pálinka hiányzik a tornasorból, és uzsgyi, kaszálni, de ettől eltekintek. Mármint a pálinkától. Így aztán sokáig fel nem foghattam, miként reggelizhet valaki édeset, és hogy tehet mellé cukrot és tejet a kávéjába. A kép a legutóbbi olaszországi látogatásomkor árnyalódott kissé és fokozatosan. Előbb kényszerből, majd érdeklődésből, végül rákaptam, mint valami drogra. Az eszpresszó helyett néha befigyelt egy kapucsínó, és mellé valami remekműnek tűnő dolce. Arra lettem figyelmes, hogy egy pékség teraszán üldögélek, és átmenetileg nem jut eszembe egy rendes tokadarab a hentesnél, pedig az olaszok ebben a műfajban is kimondottan erősek. Mindehhez persze szükség volt a helyi szokások azonnali és nyitott átvételére, valamint arra, hogy egy pékségnek legyen terasza, és maga a pékség is úgy nézzen ki, hogy az embernek könnybe lábadjon a szeme a gyönyörűségtől, ha belép. És egy olasz pékség, ahol persze kávét is adnak, szinte kivétel nélkül pont ilyen. Persze, megvan a bája egy csinos franciának is, ahol folyamatos mösziőzés és madamozás közepette tonnaszám cserélnek gazdát a friss bagettek egy derűsnek ígérkező tengerparti reggelen, a süteményekről már nem is beszélve, de nálam az olaszok a favoritok. Így alakult történelmileg, ahogy a borral és a focival is. Ráadásul rendkívül kedvesek, szóba lehet elegyedni velük, büntető pillantások nélkül, türelmesen válaszolnak a dilettáns kérdésekre, és büszke örömmel adnak tanácsokat és recepteket.

A ragadozó reggelikre való részleges visszaszokás közben a továbbképzést itthon Gennaro Contaldo Gennaro olasz péksége című alapvetésével folytattam. Lenyűgöző könyv, dől belőle a nélkülözhetetlen szenvedély. Azonnal visszarepültem a panatteriák csodás, bűvös világába, foszlós péksütemények, pizza-, kenyértészták és a focacciák birodalmába, ahol a nonnák a királynők és Gennaro a parancsnok. Két dolgot kerestem benne konkrétan, és azonnal meg is találtam mindkettőt. Az egyik az a tipikus „olasz” kenyér, ami kerek, kovászos, a héja ropogós, belül enyhén lyukacsos, ritkás és persze „egészségtelenül” fehér. Nálunk – eddigi tudásom birtokában – például a várvölgyiek járnak közel a megfejtéshez. A másik a focaccia con aglio e rosmarino, azaz a fokhagymás, rozmaringos változat, amihez nálunk is minden adott, tekintve, hogy a kertben rozmaringból vannak a sövények, és fokhagymából sem szorulunk a kínaira. A focaccia egyébként az olasz konyha legtöbb gyöngyszeméhez hasonlóan egyszerű étel, és a szegénységből, a menekülésből, kvázi a túlélési ösztönből fakad és ered. Eredetileg liguriai találmány, de a személyes tapasztalatok alapján Umbriában sem ismeretlen, mint ahogy Szicíliában sem, ahol viszont nem téglatest alakú, hanem kerek, paradicsomos-szardellás szósszal készítik, és a változatosság kedvéért sfincione néven emlegetik.

Ez utóbbit Gennaro könyvéből tudom, mint ahogyan azt is, hogy a focaccia szó latin gyökere a focacius, ami tűzhelyet jelent. és ezt a keletlen lapos kenyeret eleinte a kemence alján sütötték a pékek, hogy legyen mit enniük a hosszú éjszakai műszak alatt. A liguriaiak (Genova és környéke) aztán a középkorban, a szaracén betörések elől a szárazföld belsejébe húzódva az ott talált egyszerű alapanyagokból (víz, liszt, extraszűz olívaolaj) rakták össze ezt a remekművet, és ha úgy hozta a sors, feldobták némi helyi lágy sajttal is. Később persze képtelenek voltak leállni, és street foodként is értelmezték, a legelszántabb helyi erők pedig még a kapucsínójukba is focacciát mártogatnak. Gennaro viszont és ugyanakkor egy zseniális pék, tehát művész, örömmel állnék be mellé inasnak. De addig is, amíg ez bekövetkezik, mivel a mángold úgy nő a veteményesben, mint a dudva, a konyhánkban felkészül a rotolo con bietole, azaz a mángoldos tekercs.

December 15.

Mivel elhúztam az időt Gennaróval, akiről persze még hosszan tudnék áradozni, egy másik alapműről, Chad Robertson Tartine kenyér című könyvéről majd legközelebb.