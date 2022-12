Ezért küldött levelet és fotókat lapunknak a zirci Kovács Alfréd. Náluk a rokonlátogatás után következett a közös kirándulás.

Fotós: Olvasó/Kovács család

"A téli szünetet idén is nálunk töltik az unokáink a szüleikkel együtt Zircen. Az eplényi síelés után gyönyörű időben indultunk el túrázni. Bakonynána felől gyalogoltunk el a Római-fürdőnek nevezett vízesésig, és most volt is víz a Gaja-patak medrében.

Fotós: Olvasó/Kovács család

Csodálatos erdei útvonalon haladtunk, körülbelül négy kilométert tettünk meg.

Fotós: Olvasó/Kovács család

Nagyon nagy élmény volt ez, főleg a gyerekeknek, akik az Alföldön élnek, ahol se közel, se távol nincsenek hasonló erdők és természeti képződmények. Szeretnénk megosztani pár fényképünket az újságolvasókkal" – írta zirci olvasónk.