Orrát, fülét, farkincáját kalácsjellegű tésztából gyúrták, akárcsak kerekded testét, az összekeléskor rögzültek a plusz részletek a zsemleformán, az összeállítás utolsó fázisában kapta meg a szemeket, a csokicseppeket, megsüléskor a kellemes színét – így készült Zircen szilveszter előtt a szerencsemalac a Horváth Pékségben. "Ránk fér, a pékségünkre is a jókívánság, nagy vízválasztó lesz a következő év biztosan számunkra is, de nem akarok keseregni. Inkább arra gondolok, ráfér szinte mindenkire, azokra, akik hozzánk járnak, egy kis szerencsehozás, legalább jelképesen" – mondta el Horváth László pék, amikor idei malacukról kérdeztük. Azt láttuk, hogy tényleg elég ránézni, előtúrja a jókedvet. Kapós is volt. Amikor elkészült egy kisebb adag belőle, szokás szerint sokan álltak sorban a pultnál, s többen rögtön felfigyeltek a malackalácskára.

Fotós: Rimányi Zita/Napló

A pékség vezetőjétől megtudtuk, hogy többen ajándékba veszik meg, a törzsvevőknek pedig gyakran eleve ajándékba adják, ugyanis nekik is többen visznek karácsonyra, szilveszterre apróságokat, így köszönik meg, hogy a finomságok mellé mindig odafigyelést is csomagolnak. Ez a bakonyiakkal kialakított baráti viszony annak is köszönhető, hogy a Horváth család – Horváth László, felesége Horváthné Illés Anikó és fiuk, Horváth Bence, aki besegít a pékségben – csapatként működik, a munkatársakkal együtt. Így fordulhatott elő, hogy egyik törzsvevőjük, amikor megszületett harmadik gyermeke, rögtön fotót vitt az újszülöttről a péküzletbe.

Az ilyen közösséget sokan ritka szerencsének tartják, visszatérve a malacra pedig érdemes felidézni, hogy sok országban az újévhez kötődő szokások egyik szimbóluma, úgy tartják, előtúrja a szerencsét, és a bőséget fejezi ki már formájával, emellett boldogságot ígér vele, kerek életet. Amikor jut rá idő az év végi hajtásban, akkor ezzel is kedveskedik vevőinek a zirci pékség. Vidám alakú péksüteményt egyébként máskor is sütnek, nyuszikat húsvétra mindig, karácsonyra ünnepi kalácsokat, novemberben sütőtök kinézetű kenyeret, pünkösdkor kulcsos kalácsot. Horváth Lászlót az az elv vezérli, miszerint a hagyományos régi ízeket a mai fiataloknak is érdemes megismerniük.

Fotós: Rimányi Zita/Napló

Érdemes a vevőknek figyelniük a Horváth Pékség kínálatában az ünnepek, az évszakok apropóján kínált különlegességekre, amelyekkel odafigyelésüket látványosabban is kimutatják az ott dolgozók, hálájukat szintén, hogy kitartanak mellettük vásárlóik. Sok az átutazó köztük, ugyanis a 82-es főút melletti üzletnél a Győr és Veszprém között és a Balatonhoz autózók szívesen megállnak. Kézműves termékeik mindegyikében van kovász, hosszú ideig készülnek, készítőik pedig folyamatosan tanulnak újabb dolgokat szakmájukról.