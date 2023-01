Az edző arra hívta fel a figyelmet, hogy aki kezdő és a gépeket sem tudja használni, ne szégyellje, és mindenképpen forduljon az edzőteremben dolgozó szakemberhez. Az újrakezdők pedig a fokozatosságra figyeljenek oda. Mire érdemes figyelni még? – kérdeztük az edzőket.

– A ruházatban, ami kötelező az a váltócipő és a törölköző, de elvárás a gépek fertőtlenítése használat után a termekben található szerekkel – emelte ki. – Ami az étkezést illeti, érdemes szakemberhez fordulni ebben az ügyben is, mert nincsenek egyforma emberek. Viszont a megfelelő fehérjebevitelre figyeljünk a pihenőnapokon is. Természetes forrásként a húsokban, tejtermékekben, tojásban és halban is fellelhető – mondta Péteri Dávid személyi edző.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

A szakember felhívta a figyelmet a rendszeresség és a kitartás fontosságára. Eloszlatott néhány téveszmét is: például nem kell mindig ugyanabban az időpontban edzeni. Viszont a kor és az edzés milyensége is számít.

– A szervezet 18–35 éves korig terhelhető a legjobban, ebben az időszakban szinte „mindent kibír” a test, azonban később, különösen az ülőmunkát végzőknek és a sokat állóknak rendkívül fontosak a gerincrehabilitáló és szinten tartó gyakorlatok – magyarázta az edző.

Péteri Dávid szerint heti három alkalom már rendszeresnek mondató. A kardiózás is fontos, hiszen jó hatással van a keringési rendszerre, ám nem ettől kell várni a csodát, mert mindehhez hozzá kell tenni az egészséges táplálkozást és a rendszerességet. Oda kell figyelni a pihenésre is, de ez is korcsoport és edzettség kérdése.

– A tendencia az, hogy január végén és februárban sokan továbbállnak ilyen-olyon okokból, de egy részük itt marad, ha tippelnem kellene, akkor olyan húsz százalékra voksolnék – tette hozzá.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Dukay Dávid személyi edző, a Füred Gym teremvezetője is hasonló tapasztalatokról számolt be. – Ilyenkor megnövekszik a létszám. Egyrészt az újévi fogadalmak miatt, de vannak, akik az elmúlt hetek alatt felszedett pluszkilóktól akarnak megszabadulni – mondta a Naplónak. – Tapasztalataim szerint márciusig tartanak ki ezen fogadalmak. Viszont úgy látom, egyre többen szeretnek edzeni, olyanok, akiknek az életévé válik az aktív mozgás. Azon vagyunk, hogy a fogadalmak kapcsán érkezők minél tovább maradjanak nálunk.

Dukay Dávid: a legfontosabb, hogy ne muszájból jöjjenek a mozogni vágyók Fotó: Napló

Dávid szerint január elején a gimnazistáktól kezdve a 60-as, 70-es korosztály is megérkezik hozzájuk. Sokan ajándékba kapott bérlettel, mások önmaguk „rábeszélése” után váltanak belépőt.

– A legfontosabb, hogy ne muszájból jöjjenek a mozogni vágyók. Rajtunk is múlik persze, hiszen ha olyan a teremben a légkör, amely visszahozza őket, akkor az mindenkinek jó – derült ki szavaiból. – A legfontosabb az, hogy néhány hét után ne hagyják abba az edzést. Egy idő után, ha rendesen dolgozunk látszik a változás, és ha ez így van, sokakat meggyőz arról, hogy érdemes csinálni.