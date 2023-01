– Az EKF egyik nagyon fontos szemlélete a környezettudatosság, a fenntarthatóság, amelynek szellemében a molinókat már korábban is felhasználtuk és a megnyitóra készülteknek is ezt a sorsot szánjuk – mondta a veol.hu érdeklődésére Müller Mihály, aki hozzátette, még nem tudják, mi készül majd belőlük, de a korábban felhasználtaknak érdekes lett a sorsuk.

Elég csak a Magyar Mozgókép Fesztivál „ponyváira" gondolni, amelyekből utca bútorok készültek. Ezek könnyű, jól mozgatható, könnyen tisztítható termékek lettek, melyek bírják az időjárás behatásait, ráadásul abszolút passzolnak az EKF arculatához. Sőt, az EKF irodáiban vannak úgynevezett vendégbútorok, melyek szintén hasonlóan „születtek".

Újrahasznosított termékek Foto: Pesthy Márton

– A Napló olvasói is láthatták a városban a hasonló módon, molinókból készült hátizsákokat, melyek modernek, trendik – fogalmazott. – Ugyanakkor készültek övtáskák, tolltartók, piaci kosarak és neszeszerek is.

A szakember elárulta azt is, természetesen a „friss" molinókat is szeretnék hasznossá tenni, így vélhetően hasonló sors vár a megnyitóra gyártott ponyvákra is.