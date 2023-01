Elmondta, a prána az élet energiája, amely a meridiánokon, a szervezet energiapályáin át áramlik. A pránagyógyító ezt az energiaáramlást hozza egyensúlyba, oldja az energiablokkokat, amelyek keletkezhetnek külső hatásokra, például a stressz miatt. Nagyon fontos, hogy gondot fordítsunk szervezetünk méregtelenítésére, feltöltésére, mert ezzel késleltethetjük a betegségek kialakulását. Segítségünkre lehet egy teljes aura- és csakratisztítás, ugyanis utóbbiak továbbítják az energiát a belső szervekhez. Emellett sokat segíthetünk rendszeres mozgással, mivel ezáltal is „kilökődik” az ember szervezetéből a beteg energia.

A teljes méregtelenítéshez hatékony a gyógyteázás is, például a csalán, a zsurló, a körömvirág, a csipkebogyó főzete. Fogyasszuk napközben kortyonként, melegen, lehetőleg négyhetes kúrán. Fontos a helyes táplálkozás is, így a sok zöldség, gyümölcs, de a fizikai, szellemi egészség érdekében meghatározóak az érzelmek, például a megbocsájtás, mely hozzájárulhat adott esetben a gyors gyógyuláshoz.

Jótékony lehet a meditálás, ha az ember ismétli, illetve mantrázza: napról napra, minden téren, egyre jobban és jobban érzem magam! Ez idő alatt ugyanis kiteljesedik, megnő az aura, mely megvéd minket a negatív energiáktól. Ezzel nem csak fizikailag, hanem lelkileg is egyensúlyt teremtünk magunkban. Így erősödik az immunrendszer, beindulnak a szervezetben az öngyógyító folyamatok. Erősíti a szervezetet, ha zuhanyozás után sós vízzel végigdörzsöljük a testet, illetve sót teszünk a fürdővízbe. Feltöltődhetünk a szabadban is, például egy fa alatt, melyből szintén életenergiát nyerhetünk.

Az említett módszerek alkalmazásával sokkal jobban érzi magát az ember, el tud engedni dolgokat, negatív gondolatokat.