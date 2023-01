– Kiskoromtól kedvelem a latin zenét, először a lambada ragadott magával – utal a kezdetekre Kiss Kata. Elmondta: eztán olvasott egy könyvben a capoeiráról, amely egy brazil harcművészet, amit ki is próbált. Ehhez szervesen hozzátartozik a szamba. Aztán zenélt Kata egy szambazenekarban, majd megtanulta a portugál nyelvet, többször járt Brazíliában. Úgy fogalmaz, beszippantotta ez a világ, ez az életérzés, életigenlés.

Ami a szambát illeti, először a zene tetszett meg neki, barátnője cserediákként tanult a gyönyörű brazil városban, Rio de Janeiróban, ő adta neki az első szamba cd-t. A szambában a legvonzóbb számára az életvidámság, a zenéből áradó hihetetlen energia, illetve a tánc ereje, nőiessége. Az ember úgy tudja magát kifejezni, ahogy akarja. Mindez feldobja, energiával tölti fel. Kata otthonában csak szambát, illetve brazil zenét hallgat. Élt több hónapon át Salvadorban is, ahol afro-brazil táncokat tanult, Rióban viszont csak a szambát. Amikor először ment Rióba, azonnal csodálatosnak, sokszínűnek látta a várost, mely gazdag kultúrával rendelkezik, különös tekintettel a zenére és a táncra. Úgy mondja, egész Brazília lenyűgözte, a táj, az emberek kedvessége, nyitottsága, a zene energiája. Természetesen lehet látni kevésbé jó és szép dolgokat is, mint például a szegénység, de az emberek barátságosak, meg tudják ragadni a pillanat szépségét, keresik az életben a jó és pozitív dolgokat, sokan táncolnak, énekelnek.

A legvonzóbb Rióban a szamba és a természeti adottságok, a gyönyörű partszakaszok, mint például a Copacabana, az Ipanema, a naplementék. Kata gyalog ment fel a Corcovado-hegyen lévő Krisztus-szoborhoz, amelynek látványa az elé táruló hihetetlen szépségű panorámával együtt szíven ütötte, lenyűgözte. A karneválon táncolt is, az egyik legelőkelőbb iskolában, ami felfoghatatlan élményt jelentett neki. A riói karnevál hangulatára, hihetetlen erejére, pezsgésére nincsenek szavak, a 12 híres iskolából három-négyezer ember vonul fel gyönyörű kosztümben. – Amikor elkezd zenélni egy 500 tagú zenekar, az felfoghatatlan! – fogalmaz.

Kata elmondja még, a kosztümök, melyekben táncolnak, Brazíliában, kézzel készültek. A tánccsoportban összeköti őket az azonos érdeklődés a szamba, a brazil kultúra iránt, és valamennyien barátok is egyben, ami szintén nagyon kedvező.