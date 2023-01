Vérpezsdítő szambashow-val bűvölte el a vendégeket a SambAmor, azaz a Szambaszerelem tánccsoport képviseletében Herein Zsuzsi, Inczédy Kriszti, Kiss Kata és Wisniewski Fanni az elegáns hotelben, ahol a forró hangulatú tánctól a levegő is vibrált, megelevenedett a brazil életigenlés. Az ember szinte érezte a trópusi hőség simogatását, látta a dél-amerikai országban mindig ragyogó napsütést, a lenyűgöző óceánparti szakaszokat. Minden kosztüm a szamba hazájából, Brazíliából érkezett, egyedi, kézzel készített darabok.

A műsor alatt a táncosok átöltöztek, egyrészt a műsor dramaturgiája miatt, másfelől, hogy szélesebb palettáját mutathassák meg ezeknek a gyönyörű ruháknak. Céljuk, hogy elvarázsolják a közönséget Brazília karneváli forgatagába, hogy a nézők is átérezzék ezt a vidám, pörgős, forró hangulatú életérzést. Ezt a hangulatot hozták el hozták el Balatonfüredre a felcsendülő szambadallamok is. A lenyűgöző show végén a közönséget is bevonták pergő ritmusú a táncba.