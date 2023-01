Különösen jó túracélpont a Badacsony tetején lévő, 2011-ben felavatott 18 méter magas kilátó, ami különleges élményt, nem mindennapi panorámát biztosít a látogatóknak. A kilátóhoz három oldalról, Badacsony, Badacsonytördemic és Nemesgulács felől lehet turistaúton feljutni, s ami nem mellékes, az egyedülálló panoráma megtekintése ma is díjtalan. A 438 méter magas Badacsony minden évszakban impozáns. Kedvelt útvonal fölfelé és lefelé is a hegy nyugati oldaláról induló Bujdosók lépcsője. A 464 fokból álló lépcsősor mentén hatalmas bazalttornyok, törmeléklejtők láthatók, illetve több pihenőállomás is van, amelyeket a kuruc kor kiemelkedő személyiségeiről neveztek el.

Talán nem mindenki tudja, hogy van itt egy Tűzgyűrű névre keresztelt tanösvény is, amely a Szegedy Róza-ház feletti Rózsakő parkolóból indul és a tíz állomást végigjárva bepillantást nyújt a vulkánok világába. A kirándulók a 4,6 kilométer hosszú kört (Rózsakő, Kisfaludy-kilátó, Kőkapu, Kőkereszt, Klastrom kút, Bujdosók lépcsője, Tördemici kilátó) végigjárva megismerhetik a hegy és a Balaton kialakulását.

Fotós: Szijártó János/Napló

A Rózsakő a hegyoldalról lehasadt bazalttuskó valószínűleg Kisfaludy Rózájáról kapta a nevét, amelyet 1886-ban be is véstek a szikla oldalába. Innen indul a tanösvény, s a kirándulók megtudhatják, hogy a néphit fontos szerepet adott a kőnek. A hagyomány szerint ugyanis, ha egy fiú és egy leány a Balatonnak hátat fordítva leül rá, még abban az esztendőben jegyesek lesznek. Sőt, elég, ha a kedveséért sóhajtó leány ül rá, szerelmük ez esetben is beteljesedik. A romantika után a folytatás a Páholy kilátóhoz vezet, amelyet egy hosszú lépcsősor leküzdése után érhet el a kiránduló. Jutalma a Balatonra és a környező hegyekre nyíló csodálatos panoráma. Innen a Kisfaludy-kilátóhoz vezet az ösvény, ami a 438 méteres magassági pontnál épült és erkélyéről a Tapolcai-medence és az azt övező hegyek láthatók.

A következő állomás a Kőkapu, amelynek oszlopai jól szemléltetik a víz és a szél erejét. A természeti erők eróziós munkája nyomán létrejött hatalmas, még álló bazalttornyok körül a ledőlt, széttöredezett oszlopokból valóságos kőtenger, kőfolyás alakult ki. A közelében fakadó Klastrom-kút kitűnő ivóvízet biztosít a megszomjazott vándornak. A Rodostó turistaház 1936-ban, magyaros stílusban épült, Rákóczi Ferenc és bujdosó társainak emlékére. Falán két táblát helyeztek el. Az egyik Rákóczi és társai emlékét őrzi. A másik táblára azok nevei kerültek, akik sokat tettek a hegy megmentéséért, többek között azért, hogy megszüntessék a Badacsony létét fenyegető robbantásos bazaltkitermelést.

A Bujdosók lépcsője összesen 464 lépcsőfokból áll. Pihenőkkel elválasztott szakaszait a kuruc kor nevezetes személyeiről nevezték el. A Tördemici kilátóhelyről a Szent György-hegy tetejénél bazaltorgonás, lejjebb pincékkel, présházakkal telített oldal tűnik elénk, balra Szigliget vára magasodik az egyik dombtetőn, azután a balatonedericsi Sárkány-erdő, jobbra a Kő orra, a Csobánc, a Gulács. A távolban a Keszthelyi-hegység vonulatai kéklenek.