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Babák

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Gólyahír: velük gyarapodott Veszprém vármegye az elmúlt napokban

Születések Veszprém vármegyében január 23. és 30. között.

Forrás: Pixabay-illusztráció

Veszprém Január 23-án: Nyári Noel, édesanyja: Nyári Virág. Január 24-én: Török Szofia Kincső, édesanyja: Molnár Dóra. Január 25-én: Bakos Bence, édesanyja: Bakos-Bálint Regina; Tál Nara, édesanyja: Tál-Vadon Anett; Kiss Nimród Benett, édesanyja: Kiss-Hingyi Kinga. Január 26-án: Kővári Olivér, édesanyja: Kővári Margit; Kovács Dominik, édesanyja: Barabás Sára; Tóth Lilla Vanda, édesanyja: Tóth-Jakab Orsolya; Gál Nolen, édesanyja: Gálné Varga Klaudia; Dobosi Bendegúz, édesanyja: Dobosi-Nagy Erika. Január 27-én: Hanich Attila, édesanyja: Kiss Mónika; Varga Lara, édesanyja: Rehus Szilvia; Busa Noel István, édesanyja: Sallai Zsanett. Január 28-án: Szórádi János Nikolász, édesanyja: Rupa Anasztázia; Andó-Molnár Marcell, édesanyja: Andó-Molnár Nóra; Barna Bella Lea, édesanyja: Lőrincz Míra; Baki Noel, édesanyja: Baki-Kiss Marianna; Papp Márton, édesanyja: Pappné Nagy Eszter. Január 29-én: Földesi Tamás Marcell, édesanyja: Földesi Noémi; Németh Levente, édesanyja. Németh-Dobai Anita. Január 30-án: Kiss Anna, édesanyja: Kiss-Németh Heléna.

 

Címkék#gólyahír#Születés#baba

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