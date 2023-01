"Ahhoz képest, amit az elején reméltünk kapcsolatunktól, az még sokkal jobb lett. Teljesebb, mint valaha gondoltuk, mert együtt éltünk át kihívásokat. Idővel együtt változtunk, fejlődtünk. Mitől jó a házasságunk? Az őszinte, tiszta és állandó kommunikációtól. A borús napokon sem felejtjük el, hogy szeretjük egymást. Ügyelünk arra, hogy amikor találkozunk, meghitten köszöntsük, megöleljük egymást, megkérdezzük a másiktól, hogy van. Arra ugyancsak, hogy a munkát le tudjuk tenni az otthoni közös pillanatok előtt, akár magunkban átgondolva azt vagy megbeszélve a történteket. Boldogságunk érdekében figyelünk arra, hogy elkerüljük azokat a pocsolyákat, amikbe már beleléptünk. Egymás reakcióit nézve, hangulatát érzékelve oldjuk meg az aktuális helyzeteket. Tudjuk, hogy amelyikünk épp jobban van, az empatikusabb" – fogalmazott Laczkó Boglárka és Kerekes Szabolcs.

Elfogadni egymást a pillanatnyi helyzetben, átérzéssel hozzáállni a másik nehézségeihez. Őszintén kérdezni és elmondani, hogy mi van bennünk – ez ugyan sok vitát szülhet, de sok feleslegesen bosszús idő spórolható meg vele és az önismeretben is segít. Ezek a fontosak a párkapcsolatban szerintük. És mindenen nevetnek, mert az a véleményük, hogy viccesen is láthatjuk azt, amin sírhatnánk és nevetni jobban szeretnek. Kiegészítik egymást, mert Bogi szárnyaló, ötletelő, álmodozó, Szabolcs igazi megvalósító. Sok mindenben más a látásmódjuk, de egymást jól tudják segíteni. Ha bizonyos tényezőkben végletesen ellentétes is a véleményük, van egy alapvető közös mozgatórugójuk: ha tehetnek azért, hogy valami jobb legyen, azt kötelességnek érzik, nem lehetőségnek. Szerintük ez erősíti kapcsolatukat és külön-külön mindegyiküket.

Az azonos gondolkodás és alkotó viták jellemzik Lehóczki Laura és Debreczeny Zoltán házasságát. "Semmit nem siettünk el. Soha, semmiben nem gondoltunk mást. Mitől jó a házasságunk? Kölcsönös és totális a bizalom. Egymás előtt nem voltak, ma sincsenek titkaink. Mire figyelünk kapcsolatunk érdekében? Tulajdonképpen szinte semmire. Terveinkhez, céljaink megvalósításához nem mindig azonos úton jutunk el" – mondták el. Laura nyugodtabb, reálisabb, precízebb, fegyelmezettebb. Zoltán lobbanékonyabb és álmodozó. Biológiai óráik sem járnak teljesen egy ingára, ezért kialakultak az úgynevezett énidők. Fontosnak érzik egy jó házasságban az életstílus béli, világnézeti, intellektuális azonosságokat. Ami ezen túl van, az a tolerancia. Gyakran nevetnek, akár saját magukon. Alkalmazkodnak társuk programjához, mindent megtesznek párjuk sikeréért. Semmiben nem rivalizálnak.

Idén is várjuk olvasóink véleményét, tapasztalatát arról, szerintük mitől működik jól, mitől boldog egy házasság, nekik mi vált be a párkapcsolat megőrzésekor. Üzeneteiket elküldhetik szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail címre.