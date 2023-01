Mentségére szólhat, hogy egy védett kerti zugban fejlődik, de már az erdők alján is kibújt a földből vad változata.

jácint

Ugyancsak megindultak a hagymások, a virágfejeken már a színük is kivehető – március helyett január elején.

húsos som

A húsos som rügyei is jól láthatók már. Ugyan ez is a tavasz egyik legkorábban virágzó cserjéje, de a tavaszé, nem a télé!

kecskefűz

A kecskefűz kibomló barkái általában a húsvét eljöttét jelzik. Nos, a húsvétig (április 9.) még hátravan jó három hónap, ám a barkák már csaknem kipattanásra készek.

örökzöld tatárvirág

Az örökzöld tatárvirág az ,,előírások" szerint a tavasz második felében nyílik. Erre fittyet hányva az olvasónk kertjében található példány – ha nem is a megszokott fehér virágszőnyeget produkálva, de – jól látható módon virágokat bontott.

Örülhetnénk is az éledező kertnek, ha nem tudnánk, hogy mindez a klímaváltozás, az egyre melegebb telek következménye. Mondhatnánk azt is, hogy ez az évszak megszűnt, az ősz után egyből a tavaszba ugrottunk. A természetnek azonban szüksége lenne a megszokott nyugalmi időszakra, az évszakok korábbi rendjére. Nem beszélve arról, hogy túl jöhet még fagy (ahogy a jövő hetekre ezt jelzik is, ha nem is lesznek kemény mínuszok), ami károsíthatja a fejlődésnek, virágzásnak indult növényeket.