Az idei tél kicsit eltér a megszokottól, hiszen fagy, hó alig volt, sőt inkább jellemző az 5-10 fok körüli napsütéses időjárás. A kirándulóknak ez nagy öröm lehet, hiszen egy vékony kabátban kellemes az idő túrázni, kimozdulni a szabadba.

A mai úticélunk Somló-hegy, Somló vára

A várhoz több útvonal is vezet, most Somlóvásárhely felől „támadunk”. A Szent Margit-kápolnáig ugyan autóval fel lehet menni (innen 15 perc séta körülbelül a vár), de aki nem akar rázós úton közlekedni autóval az a hegy lábánál is le tudja rakni járművét, ami plusz 5-10 perc sétát jelent a szőlőbirtokok között. Gyönyörű házak, pincék és szálók között vezet utunk, egészen a Szent Margit-kápolnáig (ahol található a parkoló). Innen a táblák jól láthatóan jelzik merre kell folytatnunk utunkat, ám innentől egy erdős, meredekebb rész ált előttünk. Az ösvényt jobbról, balról fák veszik körül és néhány elágazás is keresztezi az utat a különböző célokhoz, de nekünk a főúton kell maradnunk, hogy a romhoz érjünk.

Szőlőbirtok a várhoz vezető úton Fotós: Fehér Márk

Az első vár keletkezésének ideje ismeretlen. 1092-ből, Szent László idejéből "castrum Somlyó" néven való említése hamis oklevélen alapul, amely 1389-1390-ben készült és 1399-ben írták át. (Ugyanis maga a "Somlyó" névalak is hibás!) Valószínű tehát, hogy Szent László idejében vár még aligha lehetett itt. Feltehetőleg a tatárjárás, tehát 1241-1242 után épült mint királyi vár. Királyi vár 1370-ben és 1380-ban is, amikor Ákos bán a várnagya, aki a mai Szent Márton-kút melletti Szentmártont - a vásárhelyi apácakolostor védelme címén - Somló várához csatolta, 1386-1389-ben ismét visszakerült a királyné birtokába Zámbó Mihálytól, akinél zálogban volt. 1389-1390-ben Zsigmond király a kedvelt, és a hozzá mindvégig hűséges Garaiaknak: Miklós nádornak és testvérének, Jánosnak és utódaiknak adja.

A vár alaprajza szabálytalan, déli oldalán egy 8 méteres árok található, melynek egyik vége szakadékban a másik vége egy kőfalban végződik. Ezen az akadályon egy fa felvonóhídon lehet átjutni, mely a vár előudvarához vezet. Itt található az őrség szobája, szálláshelye. A szűk folyosón haladva (mely a belső udvarba vezet) kőréseket találunk a falban, melyeken keresztül figyelhették az ellenséget. A belső udvarban található a vár legjellegzetesebb része, a hatszögletű torony. Régi írások szerint konyha lehetett, ma már azonban úgy gondolják kápolnaként szolgálhatott.

Panoráma a várból Fotós: Fehér Márk

A vár nem nagy, gyorsan körbejárható, azonban a gyönyörű panorámában sokáig el lehet merengeni. A közeli településekben, szántóföldek látványában, a szőlőbirtokok nagyságában és persze a lenyugvófélben lévő Nap által megtarkított égboltban. Itt szinte mindenki előveszi a telefonját, kameráját, hogy egy-egy felvételt készítsen a tájról. A vár udvarán található egy kimagasló kőszikla, amelyre a bátrabbak, ha felmásznak, még csodálatosabb képet készíthetnek, készíttethetnek magukról.

A kimagasló szikla, mely remek fotózási helyként szolgál

Fehérvár 1543. évi ostroma idején véres csata zajlott a hegy lábánál. A Zrínyi Miklós bán (a későbbi szigetvári hős), Báthory András, Bakits Péter által vezetett győri magyar-német sereg Rátkay Pál pápai parancsnoktól megtudta, hogy portyázó tatárok táboroznak Somlóvásárhelynél. A táborból kicsaptak, a tatárokat körülfogták, és 3000 tatár levágása és heves harc után a maradék tatárokat Székesfehérvár felé visszazavarták.

Megbúvó tanúhegyek Somló közelében Fotós: Fehér Márk

Érdemes azonban még azelőtt elindulni vissza az autónkhoz, hogy a Nap nyugovóra térne, hiszen (attól függően hol parkoltunk) még egy 20-30 perces túra ál előttünk lefele is, melyet jobb világosban megtenni.

Visszaérve az autónkhoz, ha visszapillantunk a kimagasló várra, lenyűgöző látványban lehet részünk. A Nap utolsó sugaraival még megvilágítja az eget, a vár már sötétben bújik meg, szinte csak feketeséget mutatva magából, de visszapillanthatunk arra is mennyi élményben volt részünk az indulásunktól a túra végéig.

Repülő színesíti a látképet a vár fölött Fotós: Fehér Márk



Somló vára, csak egy, a megannyi tanúhegy közül, érdemes a többit is bejárni (Csobánc, Tóti-hegy, Szent György-hegy stb), de rengeteg kirándulóhely között szemezgethetünk még a Balaton és környékén, hiszen biztosak vagyunk benne, hogy hasonló gyönyörű kilátásban és élményekben lehet részünk.