A gyalogos, kerékpáros és kincskereső GPS-es túrázókból, nyugdíjasokból álló csoport a Bánki-iskola országjáró diákköréből nőtte ki magát országosan is jelentős létszámú, eredményes egyesületté. Káldi Géza tanár nyugdíjazása után 2003-ban 35 fővel alakítottak egyesületet, aminek ma már örökös tiszteletbeli elnöke. A Paksa Milán vezette elnökség és a 159 fős tagság segítségével ma is működtetik a csapatot. A huszadik évforduló tiszteletére hársfát ültetnek, amelynek még a helyet keresik. Dukán József Károly alelnök kijelölt a város körül egy 20 kilométeres sugarú kört, amelyben megjelölt 50 nevezetességet, közülük húszat kell felkeresniük a jubileumi mozgalmat teljesítőknek. Ezek könnyen megközelíthetők, és akár 2-3 nap alatt be is járhatók. A jutalom egy szép alkalmi kitűző és oklevél lesz.