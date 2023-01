A Pintér-hegyi parkerdőt könnyű megtalálni, ha a bakonyi város központjából Borzavár, Porva felé indulunk el. Parkolójában autóval megállhatunk, egy réten lehet itt piknikezni, és a játszótér is vonzza ide a kirándulókat. A tanösvény innen induló és ide visszavezető körútjának teljes hossza kicsit több mint öt kilométer, de egy-egy részét külön be lehet járni, segítenek benne a fákra festett útjelzések, amelyek helyi civilek önkéntes munkájának köszönhetőek. Külön erdészeti bemutató tanösvény csatlakozik az útvonalhoz, szép kilátóhellyel, de egyébként is a sétaút több részéről érdemes a fák törzsei közé tekinteni, megcsodálhatjuk a ciszterci apátság bazilikájának tornyait a távolból. Különböző formájú faleveleket hasonlíthatunk össze, láthatjuk a gyertyános, tölgyes, bükkös részeket, néhány fa gyökerei úgy kapaszkodnak a talajba, mintha emberi kéz ujjai markolnák a földet. Nem csoda, hogy az országos kéktúra útvonala is érinti ezt a területet. Igaz, sajnos néhányan itt is szemetet hagynak maguk után, de a parkerdő a város szélén azért tele van a természet szépségével.