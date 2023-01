Már tizenöt éve megalakult Veszprémben a Lélek Éled Kör Egyesület, ám a létrehozóinak azóta nagyobbak lettek a gyermekeik, kevesebbet tudtak a közös eseményekkel foglalkozni, ezért szívesen átadták ezt a feladatot annak a csapatnak, amely ma a magját alkotja a szervezetnek. Az új vezetőség 2021 óta szervezi a programokat, amelyek főként szülés előtt állóknak, kismamáknak, kisbabásoknak, kisgyerekeseknek szólnak, az anyaság bármelyik szakaszában lévőknek, akár a várandósságra még csak készülőknek.

– Szülés körüli segítő szakemberként és anyaként is tapasztaltam: kell egy falu a gyerekneveléshez. Ezt szokták mondani, mert korábban a családi kör, a nőrokonok, több generáció tapasztalata kéznél volt, segítették egymást az asszonyok. Ez ilyen formában már keveseknek biztosított. Tehát e régi mondás mai értelmezése szerint az anyatársak kapcsolatai felértékelődtek. Az, hogy van olyan közösség, amely révén elérhetik egymást, egy kincs. Úgy látom, hogy egy-egy lakótelepen szinte minden második ajtó mögött egy anya van napközben egyedül. Kincset jelent, ha más anyáktól, szakemberektől információkat és megerősítést kapnak, hogy jó úton haladnak, például a csecsemőgondozás kihívásai terén és többek közt tévhiteket oszlathatnak el a szoptatásról – mondta el Sörös Ágnes, a civil szervezet egyik elnöke, és hozzátette: a kisgyermekeket, az apákat is várják eseményeikre, nekik külön is szerveznek programokat, várandós párok együtt is részt vehetnek azokon. Az elmúlt években a főként Veszprémben megtartott rendezvényeikre a környező falvakból és a nagyobb térség településeiről egyaránt érkeztek érdeklődők.

Péntekenként tartják Veszprémben az Anyafonal anya-baba klub találkozóit

Forrás: LÉK

– A női életúton átívelve szeretnénk kísérni az anyákat, egymást támogatni abban a szakaszban, amely fontos része és jelentős hatással van a családok mindennapjaira. Közhelynek hathat, ugyanakkor igaz: az anya a család központja, ha ő jól van, akkor szerettei is, akkor az egész család jól van – szögezte le Sörös Ágnes. A közös érdeklődés, a tapasztalatmegosztás jellemző tevékenységükre, foglalkoznak az anyaság, a gyermeknevelés kérdéseivel, azzal, ami az anya és a baba testi-lelki egészségével összefügg, szakértőik közé tartoznak a szüléssel kapcsolatosan segítők, számos szakterületről. Az egyesület minden pénteken a Jutasi Köztérben 9.30 és 11.30 között tartja meg az Anyafonal anya-baba klub találkozóit, várják az érdeklődőket ebben az anyaközösségben, mely egyben egyszerű művészeti eszközöket alkalmazó alkotókör.