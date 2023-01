Kiszámíthatóbb kilátásokat, zsörtölődésmentes párkapcsolatot, szerelmet, biztos állást, békét a nagyvilágban, a szomszédos országban és az otthonomban egyaránt – főképpen erről beszéltek olvasóink, amikor arról kérdeztük őket, hogyan készülnek a következő évre, mire vágynak, számítanak leginkább. A márkói Wágenhoffer Vince és felesége úgy véli, a legtöbben mindig kicsit jobb évet kívánnak maguknak szilveszterkor, mint amilyen az éppen elbúcsúztatottban jutott nekik, de velük a megélt évek, a bölcsességük azt mondatja: csak rosszabb ne legyen az új esztendő az azt megelőzőnél. Ebben bíznak ezúttal is. A férj nagyon fontosnak tartja, hogy jelenlegi egészségi állapota megmaradjon, ezen múlhat ugyanis, hogy továbbra is tud-e dolgozni, az pedig meghatározhatja mindennapjaikat, így jut továbbra is bevételhez.

Ganczler Zoltán

Fotós: Rimányi Zita/Napló

– Kicsit jobb jólét mindenkire ráférne, könnyebb megélhetést szeretne szinte mindenki, de e téren nehéz igazán bizakodni. Nyugdíjasként én inkább már a három gyerekemre, az öt unokámra gondolok, értük drukkolok, az ő szép jövőjükért. Magamnak már sok mindent nem tervezek. Karácsonykor együtt lehettünk mindannyian, ez nekem a teljes boldogság érzését adta. Az év utolsó napjaiban is veszek totó- és lottószelvényt, kis értékben játszom, de igazi főnyereménynek az összetartó családot tartom. Azt, hogy láthatom, ahogy nőnek az unokák, vannak köztük kisebbek, nagyobbak, ez nekem már elég, ez önmagában örömet szerez. A szilvesztert is velünk töltik valószínűleg közülük páran, a gyerekeim pedig remélhetőleg jönnek újévi ebédre, amiről a feleségem gondoskodik – hangsúlyozta a zirci Ganczler Zoltán.

Várjuk más olvasóink üzeneteit is a témában. Kérjük írják meg, mik a terveik 2023-ban!