Erről beszélnek utcán és edzőteremben, piacon és munkahelyeken. A kétkedők is kíváncsiak, hiszen várják, hogy mi sül ki mindabból, amiért évek óta százak dolgoznak és napok óta dolgos kezek építenek, miközben ezrek azért imádkoznak, hogy ne essen az eső. Mi ezt tapasztaltuk szerdán a megyeszékhelyen.

- Nagyon várjuk a családdal a megnyitót! - jelentette ki Szalai Ferencné a veol.hu érdeklődésére. - Ahogy innen-onnan hallani, hatalmas műsorra van kilátás. Mi ide, a Kossuth utcára készülünk, remélem beférünk az unokákkal. Igen, ismerősök, barátok, és a házban a szomszédság is készül.

Erről beszélt a posta előtt Gábor is, aki ugyancsak a Kossuth utcát célozza majd meg szombat este.

- Kíváncsi vagyok, hogy mivel fog villantani Veszprém. Most megmutathatja a város! - mondta a gimnazista fiatal. - Az pedig, hogy mindez megérte-e, majd kiderül. De nem most, hanem év közben, vagy évekkel később. Akárhogy is; jó, hogy miénk ez a cím.

Mint az ismeretes, a szombati megnyitó helyszínei a veszprémi belváros egymást érő terei, utcái: a Veszprémi vár Szentháromság tere, az Óváros tér, a Szabadság tér, a Brusznyai út, a Kossuth utca és a Szent Imre tér közvetlen környezetében helyezkednek el, közölték korábban a várva várt esemény szervezői. Délelőtt 10 órától egészen vasárnap hajnalig Veszprém belvárosában változatos, minden korosztályt megszólító produkciók szórakoztatják majd az érdeklődőket, de lesznek gasztronómiai élmények a food truckoknak köszönhetően és a helytörténet kedvelői a Veszprémi Érsekség jóvoltából vársétákon is részt vehetnek.