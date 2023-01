Arról is írnak, hogy már a nyitásra is többen érkeztek hozzájuk. Mint ismert, a december 14-i szezonkezdés után nem sokkal be kellett zárni az arénát, mert annyira felmelegedett a levegő, hogy nem tudták beindítani a hóágyúkat, nem lehetett jó minőségű pályát kialakítani. A mostani lehűlés viszont kedvezett a hógyártásnak, így ismét lehet élvezni a téli sportokat a Bakonyban.