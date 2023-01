Ez a növény éppen ilyenkor: tél végén, kora tavasszal virágzik. A fekete hunyor (Helleborus niger) virágja hófehér, nevét sötét gyöktörzséről kapta. Főként a Balkán-félsziget, Dél- és Közép-Európa, Törökország, Kína területén honos növény. Hazánkban vadon az Északi-középhegységben a pirosló hunyor, a Dunántúlon a kisvirágú hunyor és a Dél-Dunántúlon az illatos hunyor él, mindhárom faj védett.

December közepe óta kapható az üzletekben, olvasónk is így szerzett be néhány példányt évekkel ezelőtt. Elmondta: a most az ablakában virító növények ezek leszármazottai. Magról kiválóan szaporítható: ládába vetette, de a kertben is számtalan helyen kibújt magról. Az üzletben egykor vásárolt növények sajnos nem élték túl a nyári forróságot, viszont a magról kelt, életerős növényeket már sikerül ,,átnyaraltatni". Ha nem találunk a kertben olyan helyet, ahol télen gyönyörködhetünk benne, de nyáron nem érik a perzselő napsugarak, akkor célszerű ládába ültetni: olvasónk a ház északi oldalán, egy árnyékos helyen tartja nyáron a ládákat, nagyon keveset locsolva a növényeket. Így túlélik a forró napokat, és az ősszel az ablakokból eltűnő a begóniák, muskátlik helyét átveszik az akkor még csak zöld leveleikkel díszítő hunyorok. Majd december környékén megjelennek tövénél a bimbók, amelyek ilyenkorra bontják ki szirmukat: tenyérnyi hófehér virágokat csodálhatunk meg.

Fotós: olvasó

Hónapokig nyílik, később a szirmok zöldre váltanak, majd nyárra magot termel. Létezik bordó, rózsaszín változata is. A növény mérgező alkaloidokat tartalmaz, ügyeljünk rá, hogy kisgyermek, háziállat ne férjen hozzá.

Érdemes belefogni a gondozásába, mert igénytelen növény, a kevés gondoskodást kora tavasszal, szinte elsőként nyíló kerti virágként csodálatos látvánnyal hálálja meg.