A faluházban a rendező Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület nevében Szántai Attiláné köszöntötte a versenyzőket és a vendégeket, majd bemutatta a zsűri tagjait.

A kocsonya-szépségversenyre benevezett alkotásokat Vigánti Sándorné, a helyi Őszikék Nyugdíjas Klub vezetője, Nagy István, a rendezvényt szervező Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület elnöke és szakmai zsűritagként Horváth Ernő bírálta el. Eszerint az első helyet Soós Csilla (Nemesgulács) érdemelte ki a magyar címert ábrázoló kocsonyájával. Második lett a mesztegnyői önkormányzat, harmadik a Nemesgulács Jövőjéért Egyesület alkotása. A szervezők hirdettek gyermekkategóriát is, itt a helyi Rózsakő Óvoda gyümölcskompozíciója kapta a legjobb értékelést, a második helyen a nemesgulácsi Steer-fiúk kocsonyája, a harmadikon a Rózsakő Óvoda zöldséges kompozíciója végzett.

A győztes alkotás

Fotós: Szijártó János/Napló

A maga nemében különleges megmérettetést ezúttal is jelentős érdeklődés övezte, látszik, hogy a programnak nemcsak múltja, de jövője is van. A rendezvény nívóját a beérkezett remekművek mellett a a Batsányi Táncegyüttes és a Tördemic Néptáncegyüttes műsora is emelte, a közönség mindegyik produkciót elismerő tapssal jutalmazta.